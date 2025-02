EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Zwischenbericht

HIVE Digital gibt Produktionsergebnisse und strategische Meilensteine für Januar 2025 bekannt



HIVE Digital Technologies gibt Produktionsergebnisse und strategische Meilensteine für Januar 2025 bekannt



Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 3. Oktober 2024 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024

San Antonio, Texas. 6. Februar 2025 - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (als "Unternehmen" oder "HIVE" bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Rechenzentrumsinfrastrukturen, hat seine ungeprüften Produktionsergebnisse für Januar 2025 veröffentlicht (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).



Highlights im Januar 2025: Bitcoin-Produktion: Produktion von 102 BTC, wodurch sich HIVEs HODL-Portfolio auf 2.657 BTC erhöht, was einem Wert von 271 Millionen US-Dollar zum 31. Januar 2025 entspricht, basierend auf einem BTC-Schlusskurs von etwa 102.000 US-Dollar.

HODL-Update: Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens sind im Jahresvergleich um 34 % gestiegen. Im Monatsvergleich sind die BTC-Bestände jedoch zurückgegangen, da HIVE einen Teil seiner BTC strategisch verkauft hat, um in Kapitalanlagen zu investieren, darunter Bitfarms 200 Megawatt (MW) Bitcoin-Mining-Anlagen in Paraguay, die mit Strom aus Wasserkraft betrieben werden.

Mining-Kapazität: Aufrechterhaltung einer durchschnittlichen Mining-Kapazität von 5,7 Exahash pro Sekunde ("EH/s") bei einer Flotteneffizienz von 22 Joule pro Terahash ("J/TH"). HIVE erreichte eine Spitzen-BTC-Hashrate von 6 EH/s und eine Spitzen-BTC-Äquivalent-Hashrate von 6,4 EH/s.

Betriebseffizienz: HIVE erzielte eine durchschnittliche tägliche Produktionsrate von 3,3 BTC, was 18 BTC pro Exahash entspricht.

Strategische Entwicklungen: Expansion in Paraguay: Im Januar gab HIVE die transformative Übernahme einer 200-MW-Wasserkraft-Bitcoin-Mining-Anlage in Paraguay von Bitfarms Ltd. bekannt. Diese Übernahme soll das Wachstum des Unternehmens beschleunigen und seine globale Bitcoin-Mining-Hashrate bis September 2025 auf voraussichtlich 25 EH/s erhöhen, was einer Steigerung von 317 % gegenüber den derzeitigen 6 EH/s entspricht. Operative Investition: Das Unternehmen schätzt die Gesamtnettokosten für die Fertigstellung des Bitfarms-Standorts auf 400.000 US-Dollar pro MW. Durch diese Akquisition in Kombination mit den bestehenden Betrieben in Kanada und Schweden soll HIVEs Gesamtbetriebskapazität bis zum dritten Quartal 2025 auf etwa 430 MW erhöht werden. Effizienz im Fokus: Um die Ausgaben diszipliniert zu halten und die Betriebsleistung zu maximieren, investiert HIVE den Cashflow in die Aufrüstung seiner bestehenden Flotte mit energieeffizienteren Produktionsgeräten, was die langfristige Nachhaltigkeit und niedrigere Bitcoin-Produktionskosten unterstützt. Erweiterung der Geschäftsleitung: HIVE gab die Ernennung von Generalleutnant (a. D.) John R. Evans Jr. in seinen Global Strategy Advisory Committee (Beratungsausschuss für globale Strategie) bekannt. Dies ist ein bedeutender Schritt in HIVEs Mission, seine globale Präsenz verantwortungsvoll auszubauen, da Rechenzentren zunehmend zu einer nationalen Sicherheitspriorität werden. Kommentar der Geschäftsleitung:



Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: "Unsere jüngste Akquisition legt den Grundstein für ein transformatives Wachstum im Jahr 2025 und erweitert unseren Geschäftsbetrieb um 317 % auf 25 EH/s. Diese Akquisition macht uns zu einem der größten Bitcoin-Mining-Unternehmen Lateinamerikas. Wir vertiefen unsere Beziehungen zum paraguayischen Präsidenten Santiago Peña und zu wichtigen politischen Entscheidungsträgern, um unsere wachsende Präsenz dort zu unterstützen, was sowohl für die HIVE-Aktionäre als auch für die lokale Gemeinschaft von gegenseitigem wirtschaftlichem Nutzen sein wird."



Aydin Kilic, President und CEO von HIVE, fügte hinzu: "HIVE führt weiterhin strategische Fusionen und Übernahmen in der Branche durch. Diese Expansion in Paraguay, die durch unsere starke Bilanz finanziert wird, steht im Einklang mit unserem Fokus auf die Maximierung der Kapitalrendite auf das investierte Kapital. Nach dem vollständigen Einsatz streben wir eine kombinierte Flotteneffizienz von 16,5 J/TH an, wodurch HIVE zu den energieeffizientesten Bitcoin-Minern weltweit gehört. Mit konstanten Top-Branchenrankings für die Effizienz der Betriebszeit bleiben wir unserer Verpflichtung zu operativer Exzellenz treu."



Über HIVE Digital Technologies Ltd.



HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur vorantreibt, die mit grüner Energie betrieben wird. Als erster Kryptowährungs-Miner, der 2017 an der TSX Venture Exchange notierte, hat sich HIVE zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Asset Mining und KI-Computing entwickelt. Mit Niederlassungen in Kanada, Schweden und bald auch in Paraguay setzt HIVE seine Innovationsarbeit fort und reduziert gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck.



Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman

Director of Marketing and Branding Frank Holmes

Executive Chairman Aydin Kilic

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den "zukunftsgerichteten Informationen" in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Akquisition eines neuen Standortes in Paraguay und sein Potenzial, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns, die Geschäftsziele und Zielsetzungen des Unternehmens, die Betriebsergebnisse für Januar 2025, der Erwerb, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Gerätschaften und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, eine verbindliche Vereinbarung zu treffen und den Erwerb des Standorts in Paraguay zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die Unfähigkeit, den Bau des Erwerbs in Paraguay auf wirtschaftlicher und rechtzeitiger Basis abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erreichen; die anhaltende Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu produzieren; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren; ein wesentlicher Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Strompreisen; der spekulative und wettbewerbsorientierte Charakter des Technologiesektors; Abhängigkeit von einem anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Klagen und andere Rechtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Bedingungen auf den Kapitalmärkten im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie der Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerbscharakter der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiekürzungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; oder überhaupt nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, erfolgreich digitale Währungen zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder überhaupt nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; eine Zunahme der Netzwerkprobleme kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für das Mining von Kryptowährungen in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb von Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Strom- und Erdgaskosten des Unternehmens, Änderungen der Wechselkurse, Energiekürzungen oder regulatorische Änderungen der Energiesysteme in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu schürfen, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Einschränkungen bei der Arbeit und beim internationalen Reisen und bei den Lieferketten; und die Verabschiedung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben, oder die es teurer machen, dies zu tun; und andere damit zusammenhängende Risiken, wie sie in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlich dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



