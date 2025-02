APA ots news: Börsengruppe Wien-Prag: Erfolgreicher Börsengang der Doosan Skoda Power

Tschechischer Dampfturbinen-Hersteller notiert ab heute im Prime Market der Prager Börse



Wien/Prag (APA-ots) - Heute wurde der Handel der Aktien des Dampfturbinen-Hersteller Doosan

Skoda Power (ISIN CZ1008000310) erfolgreich im Prime Market der Prager Börse - einer 99,54-prozentigen Tochter der Wiener Börse AG - aufgenommen. Insgesamt wurden 2,9 Millionen neue Aktien, 6,67 Millionen alte Aktien und 957.000 Mehrzuteilungsaktien ausgegeben, wobei dem Unternehmen ein Bruttoerlös von 696 Mio. CZK (rund 27,7 Mio. EUR) für mittelfristige Investitionen zufließt. Der Streubesitz liegt bei 33 Prozent.



Der Eröffnungspreis lag bei 260 CZK (umgerechnet rund 10,3 EUR) und damit über 8 Prozent über dem Ausgabepreis von 240 CZK (9,5 EUR), zur Tagesmitte lag die Aktie rund 15 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung bewegt sich demnach im Bereich von 300 Mio. EUR (7,54 Mrd. CZK). Wood & Company Financial Services, Raiffeisen Bank International, J&T BANKA, Fio banka und Patria Finance fungieren als Market Maker. Der Börsengang zählt nach dem IPO von Alter Ego Media SA (Griechenland, rund 230 Mio. EUR Marktkapitalisierung zum Handelsstart) zu den ersten in Europa in diesem Jahr.

Rückfragehinweis:

Wiener Börse AG

Alexander Wastl

Telefon: +43 1 53165 153

E-Mail: alexander.wastl@wienerboerse.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1546/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0062 2025-02-06/14:36