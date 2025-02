© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

Alphabet konnte mit seinen am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen. Charttechnische Folge haben die Verluste bislang kaum welche.Mit einem Plus von 33,4 Prozent ist es für die Aktie von Technologie-Gigant Alphabet in den vergangenen 12 Monaten richtig gut gelaufen. Der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+22,6 Prozent) und konnte damit deutlich outperformt werden. Einerseits profitierte das Unternehmen von einem anhaltend starken Cloud-Wachstum. Dazu kamen hohe Werbeerlöse und nicht zu vergessen eine Menge KI-Fantasie. Der konnte Alphabet mit den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen jedoch nicht gerecht werden, wodurch die Aktie deutlich an Boden verloren und von ihren …