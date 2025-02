Der amerikanische Chip-Hersteller Skyworks Solutions hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das am 27.Dezember beendete Quartal bekannt gegeben. Die fielen auch recht gut aus. Doch in einer anschließenden Telefon-Konferenz gab es Ernüchterndes. Die Skyworks-Aktie sackt daraufhin am Donnerstag stark ab. Skyworks Solutions hat ordentliche Quartalszahlen präsentiert. Der Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf im ersten Geschäftsquartal mit 1,60 Dollar leicht die Analystenschätzungen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...