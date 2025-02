Die Anträge folgen auf die Weigerung von Coway, auf Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung zu reagieren, die sich auf den Umgang des Vorstands mit Interessenkonflikten mit seinem größten Aktionär, Netmarble, beziehen.

Align reichte Aktionärsanträge ein, um den unabhängigen Aufsichtsmechanismus bei Coway durch die Ernennung eines unabhängigen Experten für Unternehmensführung und Kapitalmärkte zu stärken.

Um sicherzustellen, dass die Vertretung von Minderheitsaktionären gewahrt bleibt und die bewährten Marktpraktiken eingehalten werden, schlägt Align Coway außerdem vor, die kumulative Stimmabgabe einzuführen.

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), seit 2023 Aktionär von Coway Co., Ltd. ("Coway" oder "Unternehmen"), hat am 6. Februar 2025 vier Aktionärsanträge für die bevorstehende Jahreshauptversammlung ("AGM") eingereicht. Diese Anträge zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die Unternehmensführung von Coway für alle funktioniert und nicht nur für den größten Aktionär.

Insbesondere wird Align Partners Unterstützung für die Ernennung von Namuh Rhee, einem unabhängigen Experten für Unternehmensführung und Kapitalmärkte und Vorsitzenden des Korea Corporate Governance Forum, in den Vorstand und den Prüfungsausschuss suchen. Um seinen Platz zu sichern, wird Align Partners versuchen, den Vorstand zu erweitern, um eine defensive Sitzbesetzung durch Coway zu verhindern. Schließlich strebt Align Partners den Schutz von Minderheitenrechten an, indem es die Genehmigung zur Einführung der kumulativen Stimmabgabe erwirkt und sicherstellt, dass ihr Stimmrecht als wirksamer Hebel für die Rechenschaftspflicht dient.

Unsere Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung von Coway waren transparent Bedenken, die, basierend auf dem Feedback der Aktionäre, weit verbreitet sind. Um einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen zu gewährleisten, haben wir formell Fragen an Coway gerichtet und Klarheit über grundlegende, aber kritische Aspekte seines Governance-Rahmens gefordert. Das Versäumnis des Vorstands, einen klaren Rahmen zur Minderung des Interessenkonflikts zwischen seinem Vorstandsvorsitzenden der auch Netmarble, den größten Aktionär von Coway, leitet und den Minderheitsaktionären zu schaffen, stellt ein ernstes Governance-Risiko dar. Angesichts der bisherigen Bilanz von Netmarble bei der Fehlallokation von Kapital werden diese Bedenken nur noch verstärkt.

Alle Aktionäre verdienen mehr Transparenz und eine stärkere Unternehmensführung von Coway. Wir fordern die Aktionäre auf, unsere Anträge zu unterstützen und zu verlangen, dass Coway seinen "Value-Up-Plan" (geplante Offenlegung irgendwann im ersten Quartal 2025) vor der Hauptversammlung offenlegt, damit die Aktionäre auf der Versammlung fundierte Entscheidungen treffen können.

Align Partners ist eine auf Korea fokussierte Investmentfirma, die von CEO Changhwan Lee geleitet wird und Private-Equity- und Investmentbanking-Expertise nutzt, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und den "Korea-Abschlag" zu beseitigen.

