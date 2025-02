© Foto: Symbolbild von Sunil Ray auf Unsplash

Quantencomputing ist längst keine Zukunftsmusik mehr - Unternehmen wie D-Wave Quantum bringen die Technologie schon heute in die Praxis. Mit dem neuen Leap Quantum LaunchPad Programm und einer frischen Markenkampagne sorgt die Firma für ordentlich Wirbel. Doch was steckt wirklich dahinter? Ist die Aktie nach dem krassen Kursanstieg noch ein Kauf oder droht eher eine Bruchlandung? Wir nehmen das Unternehmen, die aktuellen Entwicklungen und die technische Lage der Aktie für Sie genauer unter die Lupe.

D-Wave Quantum: Ein Pionier mit Vorsprung

D-Wave Quantum aus Palo Alto ist echt kein Greenhorn in der Quantenszene. Die "Jungs" waren mit die Ersten, die Quantencomputer auf den Markt gebracht haben, die man auch wirklich kommerziell nutzen kann. Dies ist ein echter Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, die oft noch im Labor rumtüftelt und vielleicht gerade mal an Prototypen bastelt. Mit über 5.000 Qubits hat D-Wave aktuell den stärksten, bzw. einen der stärksten Quantencomputer am Start.

Und damit nicht genug: Im Januar 2025 hat D-Wave das Leap Quantum LaunchPad Programm gestartet. Die Idee dahinter ist, dass potenzielle Kunden drei Monate lang kostenlos mit der Technologie rumspielen dürfen/ können und selbst sehen, was damit möglich ist. Ein cleverer Schachzug aus unserer Sicht, um Unternehmen frühzeitig von den Vorteilen zu überzeugen. Dazu kommt die neue Kampagne "Quantum Realized", die zeigen soll: Quantencomputing ist keine ferne Zukunftsmusik mehr - es funktioniert schon heute. Also, wer noch denkt, das wäre alles nur Science-Fiction, der sollte mal einen Blick auf D-Wave werfen. Mittlerweise ist Quantencomputing in der Realität angekommen.

Kein Wunder also, dass sich die Aktie innerhalb weniger Wochen um 600 Prozent nach oben katapultiert hat. Doch ist dieser Höhenflug auch gerechtfertigt, bzw. ist er tatsächlich nachhaltig, oder droht schon bald eine Bruchlandung? Viele zuvor hochgehypte Technologien oder Branchen (z. B. Cannabis, Wasserstoff, etc.) verschwanden alsbald in der Versenkung. Ist es bei D-Wave vielleicht anders?

Blick auf die fundamentalen Zahlen und ein Chart-Check

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Nicht alles glänzt, was nach Zukunft aussieht. 1,9 Millionen US-Dollar Umsatz im dritten Quartal 2024 - klingt erstmal nach naja….

Es ist sogar ein Rückgang von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders das Geschäft mit professionellen Dienstleistungen schwächelte. Dafür legt der Bereich "Quantum Computing as a Service" (QCaaS) um satte 41 Prozent zu - ein Zeichen dafür, dass sich das Unternehmen immer stärker in Richtung Abo-Modelle bewegen könnte.

Der Nettoverlust pro Aktie liegt bei 0,11 US-Dollar. Zwar ist das etwas besser als im Vorjahr, aber für viele Analysten trotzdem ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite hat sich D-Wave gerade mal 150 Millionen US-Dollar frisches Kapital sichern können. Insgesamt haben sie jetzt ungefähr 320 Millionen US-Dollar in der Kasse. Damit haben sie einiges an Spielraum, um weiter zu wachsen und neue Technologien voranzutreiben.

Dennoch ist die Börsenbewertung, gemessen am derzeitigen Umsatz schon recht ambitioniert. Vielleicht kann D-Wave da ja noch reinwachsen, denken sich die Befürworter. Kritiker sehen es als deutlich überbewertet an.

Chartanalyse: Geht da noch was oder droht ein Absturz?

Die Aktie hat eine beeindruckende Rally hingelegt und sich seit Herbst 2024 vervielfacht. Doch aktuell ist Vorsicht angesagt: Der längerfristige RSI liegt über 70, der mittelfristige hingegen im neutralen Bereich. Zudem notiert die Aktie weit über der 50- und 200-Tage-Linie - ein klassisches Signal dafür, dass eine Verschnaufpause anstehen könnte. In dieser Phase befindet sich die Aktie auch aktuell.

Dennoch ist schön im Chartbild zu erkennen, dass sich die Aktie in einer Art Vimpelformation befindet. Diese würde derzeit nach oben aufgelöst werden, sobald es der Aktie gelingt, über die 7,50 US-Dollar zu steigen. Dies würde die D-Wave in den Rallymodus versetzten. Nach unten hin darf sie aber nicht unter 5 US-Dollar fallen, denn dann steigt das Risiko für eine größere Korrektur deutlich an.

Kaufen, verkaufen oder Seitenlinie?

Ob die D-Wave-Aktie aktuell ein guter Kauf ist, hängt stark von Ihrem Anlagehorizont ab. Wer langfristig denkt, sieht in D-Wave einen Vorreiter im Quantencomputing - und falls sich die Technologie durchsetzt, könnte hier riesiges Potenzial schlummern. Die Kampagne "Quantum Realized" dürfte zudem dabei helfen, noch mehr Investoren und Kunden an Bord zu holen.

Fundamental betrachtet ist die Aktie allerdings alles andere als günstig. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 100 ist sie extrem hoch bewertet. Das starke Wachstum im QCaaS-Bereich zeigt zwar, dass der Markt sich entwickelt, aber zu welchem Preis?

Auch charttechnisch ist die Aktie mit Vorsicht zu genießen. Der Kurs ist in den letzten Monaten geradezu explodiert und kurzfristig überhitzt. Eine Korrektur wäre daher nicht überraschend. Trotzdem bleibt das langfristige Potenzial enorm spannend.

Wer an die Zukunft von Quantencomputing glaubt, kann bei Rücksetzern eine erste Position aufbauen. Kurzfristige Trader sollten jedoch auf klare Einstiegssignale warten, bevor sie sich in eine heiß gelaufene Aktie stürzen. Wichtig immer: Nur mit Stopps oder einer kleinen angepassten Positionsgröße arbeiten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

