Der Platinpreis notiert am Donnerstagmorgen bei 985 US-Dollar und verzeichnet damit ein Tagesplus von 1,3 %. Im Wochenvergleich ergibt sich eine positive Veränderung von 0,37 %. In den vergangenen Handelswochen zeigte sich Platin stark und erreichte in der Spitze 990 US-Dollar. Die aktuelle technische Analyse signalisiert weiteres Potenzial nach oben. Besonders bemerkenswert ist die Rolle von Platin in der Industrie, insbesondere durch seine nachhaltige Wiederverwertung. Die Nachfrage bleibt hoch, insbesondere für Anwendungen in emissionsfreien ...

