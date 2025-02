© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis haussiert. Silber bereitet einen Ausbruch vor. Kupfer könnte die untere Trendwende gelingen. Produzentenaktien, sofern sie noch nicht im Rallyemodus sind, bereiten Ausbruchsbewegungen vor.Gold, Silber und Kupfer mit Zug nach oben Vor dem morgigen Freitag (07. Februar) und der damit verbundenen Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar präsentiert sich der Edelmetallsektor in exzellenter Verfassung. Der Goldpreis haussiert. Silber übt derzeit enormen Druck auf einen zentralen Widerstandsbereich aus und auch Kupfer "bastelt" unverdrossen an einer unteren Trendwende. Dazu jedoch an anderer Stelle mehr. Die aktuelle Konstellation bei Gold wurde im gestrigen …