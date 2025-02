Wuppertal (ots) -Vorwerk informiert über einen datenschutzrelevanten Vorfall im Zusammenhang mit dem Forum Rezeptwelt.de und dazugehörigen Foren in der Republik Tschechien, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal und Australien. Wir haben festgestellt, dass es zu einem unautorisierten Zugriff auf einen nachgeordneten Server eines unserer externen Dienstleister gekommen ist, durch den Dritte unbefugt auf bestimmte Benutzerprofildaten zugreifen konnten. Die User werden derzeit vollumfänglich über das Datenleak informiert. Es waren keine Passwörter oder Finanzdaten betroffen.Unmittelbar nach Feststellung des Datenleaks haben wir in enger Zusammenarbeit zwischen unseren Cybersicherheitsexperten, Datenschutzexperten sowie dem betroffenen Dienstleister Maßnahmen eingeleitet und weitere unbefugte Zugriffe verhindert. Die nachfolgende datenforensische Analyse hat bestätigt, dass der Vorfall ausschließlich das Forum Rezeptwelt.de und die dazu gehörigen Lokalisierungen betrifft. Alle anderen Vorwerk Plattformen, einschließlich des Thermomix® Ökosystems, Cookidoo®, der Vorwerk Webshops und weiterer Dienste, sind nicht betroffen.Die Sicherheitslücke bestand im Zeitraum vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2025 und ist mittlerweile vollständig behoben. Während dieser Zeit ist es zu einem unbefugten Zugriff auf bestimmte Benutzerprofildaten gekommen. Je nach den von den Usern gemachten Angaben im Benutzerprofil könnten die kompromittierten Daten Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Angaben umfassen, die sich auf die Kochpräferenzen der User beziehen. Zu keinem Zeitpunkt waren Passwörter, Finanzdaten oder kritische interne Systeme betroffen.Obwohl derzeit keine Hinweise auf eine weitreichende missbräuchliche Nutzung der betroffenen Daten vorliegen, raten wir den Nutzern von rezeptwelt.de zu erhöhter Vorsicht. Es besteht die Möglichkeit, dass betroffene Nutzer unerwünschte E-Mails, darunter Spam oder Phishing-Versuche, erhalten. Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, nicht auf verdächtige Nachrichten zu reagieren und keine Links oder Anhänge von unbekannten Absendern zu öffnen.Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Schutz der Sicherheit und das Vertrauen unserer Nutzer haben für uns oberste Priorität. Wir arbeiten weiterhin eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um eine vollständige Einhaltung aller notwendigen Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen sicherzustellen. Darüber hinaus haben wir Maßnahmen in die Wege geleitet, um unsere Systeme weiter zu stärken und die Überwachungsprozesse zu optimieren.ÜBER VORWERKVorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2023) und ist in 61 Ländern aktiv.Pressekontakt:Vorwerk SE & Co. KGMichael WeberLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 202 564 1247E-Mail: Presse@vorwerk.deVeröffentlichung honorarfrei - Beleg erbetenOriginal-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52621/5965724