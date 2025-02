Die Mercedes-Benz Group verzeichnete am Donnerstag eine positive Entwicklung an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 57,16 Euro zulegte. Dennoch befindet sich der Stuttgarter Automobilhersteller in einer herausfordernden Position, da der aktuelle Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 77,45 Euro liegt. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigen einen spürbaren Rückgang: Der Umsatz sank um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden Euro, während sich das Ergebnis je Aktie auf 1,66 Euro mehr als halbierte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen Marktexperten noch Potenzial für die Mercedes-Benz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 67,67 Euro, was einen möglichen Aufwärtstrend signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten ein Ergebnis je Aktie von 9,85 Euro. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr wurde allerdings nach unten korrigiert: Nach einer Ausschüttung von 5,30 Euro im Jahr 2023 rechnen Experten nun mit einer Dividende von 4,34 Euro.

