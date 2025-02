Mainz (ots) -Deine Wahl. Deine Fragen. Der lange Wahlabend im ZDF: Am Donnerstag, 13. Februar 2025, setzt das ZDF einen Schwerpunkt in seiner Wahlberichterstattung. Von 19.25 Uhr bis 21.45 Uhr steht "Klartext!" auf dem Programm. Im ZDF-Wahlforum stellen sich die Kanzlerkandidaten von SPD, CDU, Grüne und AfD live den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Im Anschluss sendet das "heute journal" ab 21.45 Uhr live aus Mainz und Salzwedel. Linke, BSW, FDP und CSU sind bei "maybrit illner" zu Gast und im Anschluss diskutiert Markus Lanz mit seinen Gästen die wichtigsten Fragen im Wahlkampf. Doku-Highlights wie "Deutschland, warum bist du so?" mit Eva Schulz führen durch die Nacht. Die Reaktionen auf den Abend sind online bei "ZDFheute live" zu erleben und erstmals auch auf der Plattform Twitch, wo es einen Reaction-Stream geben wird.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Der lange Wahlabend im ZDF am 13. Februar unter dem Motto 'Deine Wahl. Deine Fragen' wird ein Schwerpunkt der Vorwahlberichterstattung. Unser Ziel ist es, die Menschen auf allen Plattformen zu erreichen - vom TV bis hin zu Twitch. Im Fokus stehen dabei die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Antworten von der Politik auf ihre Fragen erwarten, um eine fundierte Wahlentscheidung treffen zu können. Unser Versprechen ist: Wer sich im ZDF informiert, wird seine Wahl gut entscheiden.""Klartext!" von 19.25 bis 21.45 UhrWelche Antworten haben Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel auf Fragen zu steigenden Preisen, einer Wirtschaft auf Talfahrt, dem Fachkräftemangel, fehlenden bezahlbaren Wohnungen, den Kriegen und Konflikten in der Ukraine und in Nahost sowie zu vielen weiteren Themen, die die Menschen in Deutschland beschäftigen. Wie wollen die Kandidaten fürs Kanzleramt die gewaltigen Probleme angehen? ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und "heute journal"-Moderator Christian Sievers führen durch das ZDF-Wahlforum.Das ZDF hatte im Vorfeld auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten) und über ZDFmitreden (https://www.zdf.de/mitreden-124.html) Menschen aufgerufen, bei "Klartext!" mitzumachen und zu berichten, was sie an der Politik stört, was sich ihrer Meinung nach ändern müsste und welche Erwartungen sie an den künftigen Kanzler haben. Bürgerinnen und Bürger konnten teilen, was sie an der Politik stört, was sich ihrer Meinung nach ändern muss und welche Erwartungen sie an den zukünftigen Kanzler oder die Kanzlerin haben.Deine Wahl. Deine Fragen. Der lange Wahlabend im ZDFAm Donnerstag, 13. Februar 2025, informieren bereits "Volle Kanne - Service täglich" (https://www.zdf.de/gesellschaft/volle-kanne) ab 9.05 Uhr und das "ZDF-Mittagsmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdf-mittagsmagazin) ab 12.10 Uhr über den langen Wahlabend im ZDF. Dieser startet gleich nach der 19.00-Uhr-"heute"-Sendung und läuft bis 5.00 Uhr am nächsten Morgen. Nach "Klartext", "heute journal" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/heute-journal), "maybrit illner" (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner) und "Markus Lanz" (https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz) beginnt ab 0.45 Uhr "Die lange Nacht zur Bundestagswahl 2025" mit zwei neuen Folgen von "Deutschland, warum bist du so?" (https://www.zdf.de/politik/deutschland-warum-bist-du-so) mit Eva Schulz, mit der Dokumentation "Die Malocher - Wirtschaftskrise vor Ort" (1.45 Uhr), mit der "ZDF.reportage: Inflation - Wenn vom Geld nichts übrig bleibt" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/inflation-wenn-vom-geld-nichts-uebrig-bleibt-100.html) (2.30 Uhr), mit der Nahaufnahme "Zwischen TikTok und Wahlurne - Der Kampf um junge Wähler" (3.00 Uhr, am Vortag um 22.15 Uhr im ZDF) sowie mit "Mahlzeit! Wahlzeit! - Eine Stimmungsreise auf der B1 quer durch Deutschland" (3.45 Uhr, und vom 10. bis 14. Februar 2025 im "ZDF-Mittagsmagazin")."Klartext!" auf TwitchAnlässlich der "Klartext!"-Sendung startet das ZDF seinen ersten Stream auf der Plattform Twitch. In einem Reaction-Stream werden "ZDFheute live"-Moderatorin Victoria Reichelt, auch bekannt aus dem funk-Format "die da oben", sowie Content Creator Rewinside gemeinsam auf die "Klartext!"-Sendung reagieren - live zu erleben am Freitag, 14. Februar 2025, nach dem langen Wahlabend im ZDF. "Klartext!"-Moderatorin und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten wird im Reaction-Stream auf Twitch zu Gast sein. Der Countdown startet um 17.00 Uhr, los geht es mit der "Klartext"-Reaction um 17.20 Uhr.Ausblick auf "Die Schlussrunde" und "moma vor der Wahl"Wer wird Deutschland künftig regieren - und wie? Drei Tage vor der Bundestagswahl und am Ende eines intensiven Winterwahlkampfes kommen am Donnerstag, 20. Februar 2025, 22.00 Uhr, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, die aktuell in Fraktions- oder Gruppengröße im Deutschen Bundestag vertreten sind, noch einmal zusammen. Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, und Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudio, führen durch die Gesprächsrunde der Spitzenkandidaten, die noch einmal die Chance haben, die Bürgerinnen und Bürger von ihren politischen Ideen und Zielen zu überzeugen. Dabei wird sich vor allem eine Frage stellen: Wie wollen sie Deutschland aus der wirtschaftlichen Krise herausführen?Nur wenige Stunden nach der "Schlussrunde" sendet das "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdf-morgenmagazin) am Freitag, 21. Februar 2025, von 5.30 bis 9.00 Uhr, ein "moma vor der Wahl" direkt aus dem Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios. Dunja Hayali und Andreas Wunn haben kurz vor dem Wahltag die erste Reihe der Berliner Politik zu Gast und begrüßen in jeder halben Stunde die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zum Interview: Jan van Aken (Die Linke), Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Alice Weidel (AfD).Dokumentationen, Porträts und mehrMit Dokumentationen und Reportagen zu wahlkampfrelevanten Themen, mit Porträts der Spitzenkandidaten und jungen Wahlformaten wie "Deutschland, warum bist Du so?" bietet das ZDF in den verbleibenden Wochen vor der Bundestagswahl ein vielfältiges Informationsprogramm: So nimmt unter anderem die "ZDF.reportage" die "Erschöpfte Willkommenskultur - Integration am Limit" in den Blick (Sonntag, 9. Februar 2025, 18.00 Uhr. "WISO" beleuchtet die "Baustelle Deutschland" in einer weiteren Magazinausgabe zu "Bauen und Wohnen" sowie in der WISO-Dokumentation "Was braucht die Wirtschaft jetzt?" (Montag, 10. und 17. Februar 2025, 19.25 Uhr). Und die Dokumentation "Zwischen TikTok und Wahlurne - Der Kampf um junge Wähler" begleitet vier jüngere Politiker während des Wahlkampfes (Mittwoch, 12. Februar 2025, 22.15 Uhr). Die vier Kanzlerkandidaten rücken in "Kanzler und Herausforderer - Scholz und Merz im Wahlkampf" (Dienstag, 18. Februar 2025, 20.15 Uhr) sowie in "Robert Habeck - Ein Porträt" (Mittwoch, 19. Februar 2025, 22.15 Uhr) und "Alice Weidel - Ein Porträt" (Mittwoch, 19. Februar 2025, 22.40 Uhr) in den Fokus.Das ZDF am WahltagAm 23. Februar 2025 informiert das ZDF umfassend über den Ausgang der Bundestagswahl. Ab 17.00 Uhr führen Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert im ZDF-Wahlstudio live durch den gesamten Abend - mit aktuellen Hochrechnungen und Analysen, Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten sowie Reaktionen aus den Parteizentralen. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr laden gut zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale und dem Vorliegen erster Hochrechnungen zur "Berliner Runde". Vertreter der Bundestagsparteien treffen dort das erste Mal am Wahlabend aufeinander, um über die Ergebnisse zu diskutieren.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Ich freue mich, dass in diesem Jahr ein neues Team durch den Bundestagswahlabend am 23. Februar führen wird: Shakuntala Banerjee moderiert die Live-Sendung und Stefan Leifert präsentiert die Zahlen und Hochrechnungen."ZDFheute mit Infos rund um die UhrAlles Wissenswerte zur Bundestagswahl 2025 bietet rund um die Uhr das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten). 