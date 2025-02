Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) beschloss, die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,5% zu senken, was den Erwartungen des Marktes entspricht, so die Experten von XTB.Nun erwarte die Bank für 2025 ein oder zwei weitere Zinssenkungen. Der Gouverneur der BoE, Bailey, habe erklärt, dass die Bank bei den Zinssenkungen schrittweise und vorsichtig vorgehe. ...

