Wien (www.fondscheck.de) - Die Bantleon-Gruppe gibt Änderungen in der obersten Führungsriege ihres Geschäftsbereiches Asset Management bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Christoph Schwarzmann und Jan Dismer würden in die Geschäftsführung der Hannoveraner Tochtergesellschaft Bantleon GmbH einrücken. Dirk Rogowski hingegen, in der Branche unter anderem bekannt als langjähriger Chef des Asset Managers Veritas, habe das Gremium verlassen. ...

