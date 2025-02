Digital Charging Solutions erweitert Charge Now for Business um ein Paket, mit dem sich die Kosten auf 0,33 Euro (netto) pro Kilowattstunde bei Ionity senken lassen. Das Angebot richtet sich an Geschäftskunden mit einer Pro-Lizenz und gilt für alle Ionity-Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Direkt bei Ionity werden hierzulande in der Regel 0,69 Euro/kWh fällig. Wer bereit ist, 5,99 Euro/Monat (3,99 Euro im ersten Monat) zu zahlen, ...

