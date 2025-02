Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für das Datenmanagement in der europäischen Automobilindustrie

Das University of New Hampshire InterOperability Laboratory (UNH-IOL), ein unabhängiger Anbieter umfassender Test- und Konformitätsdienstleistungen für die Netzwerkbranche, gibt stolz seine Teilnahme an der Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) bekannt und ist nun ein registrierter TISAX-Teilnehmer.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Automobilindustrie und der Fortschritte beim autonomen Fahren und der Fahrzeugvernetzung spielt die Sicherheit eine immer wichtigere Rolle. Je vernetzter die Fahrzeuge werden, desto größer ist das Risiko von Sicherheitsverletzungen. Daher fordern europäische Autohersteller von ihren Zulieferern strengere Sicherheitsstandards.

TISAX ist eine eingetragene Marke, die von der ENX Association geführt wird. Es handelt sich dabei um eine globale Sicherheitszertifizierung, die in Zusammenarbeit mit großen Automobilherstellern entwickelt wurde und einen Rahmen für die Bewertung und Verbesserung des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) einer Organisation bietet. Einzigartig daran ist, dass die Norm speziell für die Automobilindustrie entwickelt wurde, um die Einhaltung von Branchenstandards zu gewährleisten.

"Registrierter TISAX-Teilnehmer und akkreditiertes TISAX-Labor zu sein, stärkt das Vertrauen unserer Mitglieder aus der Automobilindustrie in die Sicherheit unserer Einrichtungen, den Umgang mit Informationen und die Testverfahren. Außerdem fördert es das Vertrauen der Kunden und erleichtert den Marktzugang", so Bob Noseworthy, Principal Engineer bei UNH-IOL. "Ganz im Sinne unserer Mission ist es unser Ziel, den Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden."

Das IOL hat seit 2024 seine Dienstleistungen im Automobilbereich erweitert. Der Schwerpunkt lag dabei auf Single-Pair-Ethernet (SPE), um die Testmöglichkeiten in diesem Markt zu verbessern. Es bietet Konformitätstests für OPEN-Alliance- und IEEE-Standards sowie Leistungsbewertungen für Automobilanwendungen an. Das IOL verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Daten- und Netzwerkbranche und ist der festen Überzeugung, dass die Registrierung als TISAX-Teilnehmer seinen Mitgliedern und Partnern einen erheblichen Mehrwert bieten wird.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen im Bereich Automotive und Single-Pair-Ethernet, einschließlich interner Testlösungen, finden Sie auf der UNH-IOL-Website.

Über das UNH-IOL

Das UNH-IOL verfolgt das Ziel, die weltweit führende Ressource für Datennetzwerke zu sein. Seit 1988 hat das UNH-IOL ein Testlabor im Wert von mehreren Millionen Dollar aufgebaut und Testlösungen entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützten, Produkte effizient und kostengünstig auf den Markt zu bringen. Die Dienstleistungen des UNH-IOL sind auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten und bieten gleichzeitig umfassende Interoperabilitäts- und Konformitätstests für Netzwerk-, Daten-, Telekommunikations- und Speicherprodukte. Die Branche verlässt sich auf die umfassende Erfahrung der Mitarbeiter des UNH-IOL, die Beteiligung an Normungsgremien, die über 28,000 Quadratfuß große Einrichtung und die mehr als 100 Studierenden, die die Zukunft der Interoperabilitätstests und -verifizierung repräsentieren.

