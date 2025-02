Nachdem der DAX zu Wochenbeginn, aufgrund der Zollankündigungen des US-Präsidenten Trump bis 21.252 Punkte zurückfiel, sieht es in der Zwischenzeit ganz anders aus. Mit 21.887 Punkten wurde heute ein neues Allzeithoch markiert. Und dies unter den bekannten schwierigen Umständen und des absehbaren Zollstreits der EU mit den USA. Was zunächst als Stärke an den Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...