In der kriselnden Autobranche hinterlässt Toyota eigentlich noch eine recht gute Figur. Dennoch ist der japanische Marktführer mit seinen Gewinnen nicht zufrieden. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres musste ein Gewinnrückgang um etwa 25 Prozent verkraftet werden. In diesem Still soll es nicht weitergehen.Anzeige:Für die Zukunft stellt Toyota (JP3633400001) spürbare Verbesserungen in Aussicht. Noch für das laufende Geschäftsjahr wurde die Gewinnprognose um über neun Prozent auf umgerechnet 29,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...