The Open Group, die herstellerneutrale Organisation für Technologiestandards, hat heute bekannt gegeben, dass Saudi Aramco ihr neuestes Platin-Mitglied geworden ist. In dieser Eigenschaft wird Saudi Aramco die Möglichkeit haben, seine Präsenz in den Foren von The Open Group zu erweitern, eine Führungsposition einzunehmen und im Verwaltungsrat vertreten zu sein.

Saudi Aramco trat The Open Group erstmals 2016 als Mitglied des Open Process Automation Forum (OPAF) bei. Seitdem hat das Unternehmen mit Branchenführern an einem O-PAS Automatisierungsteststand zusammengearbeitet, um offene und interoperable Technologien der nächsten Generation zu bewerten und zu validieren. 2020 wurde Saudi Aramco auch Mitglied des The Open Group OSDU Forum und schloss sich Branchenkollegen bei der Entwicklung von transformativen Technologien zur Unterstützung des sich wandelnden Energiebedarfs der Welt an.

Steve Nunn, Präsident und CEO von The Open Group, kommentierte: "Es ist erfreulich zu sehen, dass Saudi Aramco durch die Teilnahme an The Open Group einen so bedeutenden Mehrwert erzielt hat, dass das Unternehmen seine Mitgliedschaft auf die höchste Ebene bringen möchte. Wir teilen die Vision, dass offene Standards für eine erfolgreiche Organisations- und Branchentransformation von zentraler Bedeutung sind, und freuen uns auf die zukünftige Führungsrolle von Saudi Aramco in diesem Bereich. Wir freuen uns über die Weiterentwicklung unserer Beziehung und auf unsere zukünftige Zusammenarbeit."

Rashed Alyami, Manager Digital Platforms Architecture Design Division bei Saudi Aramco, sagte: "Zusammenarbeit ist das Herzstück jeder Branche. Während wir uns für eine nachhaltigere Welt einsetzen, schafft The Open Group die perfekte Umgebung für gleichgesinnte Organisationen, um sich zu treffen und Partnerschaften einzugehen. Seit wir vor fast zehn Jahren The Open Group beigetreten sind, haben wir das Privileg, an der Entwicklung von Initiativen beteiligt zu sein, die einen spürbaren Einfluss auf den Technologiebereich haben. Wir sind stolz darauf, nun den nächsten Schritt auf unserer Mitgliederreise zu gehen und weiterhin mit The Open Group zusammenzuarbeiten, um Technologiestandards zu schaffen, die die nächste Stufe der digitalen Transformation unserer Branche untermauern werden."

Die Platin-Mitgliedschaft bei The Open Group ist für Organisationen gedacht, die die Richtung wichtiger globaler Industriestandards und Zertifizierungen weltweit beeinflussen und vorgeben möchten. Platin-Mitglieder haben einen erheblichen Einfluss auf die Richtung und Strategie von The Open Group und damit auf die Auswirkungen, die ihre Standards auf mehrere Branchen haben.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft bei The Open Group finden Sie hier.

Über The Open Group

The Open Group ist ein globales Konsortium, das die Erreichung von Geschäftszielen durch Technologiestandards und Open-Source-Initiativen ermöglicht, indem es eine Kultur der Zusammenarbeit, Inklusivität und des gegenseitigen Respekts unter unseren über 900 Mitgliedern fördert. Zu unseren Mitgliedern gehören Kunden, System- und Lösungsanbieter, Tool-Anbieter, Integratoren, Akademiker und Berater aus verschiedenen Branchen. Weitere Informationen zu The Open Group finden Sie unter www.opengroup.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250206180031/de/

Contacts:

Media contact

Monika Boudova

Hotwire für The Open Group

UKOpengroup@hotwirepr.com