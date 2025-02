© Foto: DIHK - DIHK/wO-Collage

Helena Melnikov ist die erste Frau, die Amt der Geschäftsführung der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) übernimmt.VorOrth, die neue Meinungskolumne auf wallstreetONLINE. Nachrichten-Redakteur Krischan Orth kommentiert den Einstand der neuen Chefin der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) Helena Melnikov. "Wir rasen jetzt auf die letzte Ausfahrt zu." Das sagt die neue Chefin der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) im Handelsblatt über den Zustand der deutschen Wirtschaft. Sie nennt die Besonderheitheit des Mittelstandes, mit Unternehmen, die tief in den Regionen verwurzelt sind. Aber: so schlechte zahlen und eine so schlechte Stimmung habe sie noch nie gesehen. Und …