XRP Kurs unter Druck: Krypto-Wale verkaufen Millionen Token

Der XRP Token befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase. Mit einem Rückgang von 2 Prozent in den letzten 24 Stunden ist XRP der schwächste Top 10 Coin. Die Kursverluste summieren sich in der vergangenen Woche bereits auf über 20 Prozent, was die aktuelle Schwächephase deutlich unterstreicht.

Massive Verkäufe durch Krypto-Wale belasten den Kurs

In den letzten 24 Stunden haben große Krypto-Wale über 130 Millionen XRP verkauft und ihre Bestände damit signifikant reduziert. Dieser massive Verkauf setzt den Markt kurzfristig unter Druck, da ein erhöhtes Angebot entsteht.

Der Kurs ist mittlerweile unter die wichtige Marke von 2,50 US-Dollar gefallen. Nach der Ablehnung an der Widerstandsmarke von 3,2985 US-Dollar kam es zu einem scharfen Rückgang. Sollte keine Rückeroberung des Supports gelingen, könnten Unterstützungsniveaus bei 2,00 und 1,61 US-Dollar getestet werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.