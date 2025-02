New York, NY (ots) -Nach dem überwältigenden Erfolg seines jüngsten Wohltätigkeitsevents im Januar mit einem herausragenden Line-up unabhängiger Künstler freut sich FENIX360, die Einführung des monatlichen Indie-Artist-Showcase bekannt zu geben - eine bahnbrechende Initiative, die außergewöhnliche Talente aus der ganzen Welt ins Rampenlicht rückt.Ab März findet der Showcase jeden letzten Mittwoch im Monat in NYC statt und bietet unabhängigen Künstlern eine erstklassige Plattform, um internationale Sichtbarkeit zu erlangen und sich mit Branchenvertretern, Investoren, Medienexperten und anderen Kreativen in den USA und darüber hinaus zu vernetzen.Indie-Künstler weltweit stärkenDie FENIX360 Monthly Showcase steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, unabhängige Künstler zu fördern, ihre Sichtbarkeit zu steigern und wertvolle Karrieremöglichkeiten zu schaffen. Die Initiative bietet Talenten aus verschiedenen Kulturen die Möglichkeit, ihre Kunst einem engagierten Publikum und Branchenführern zu präsentieren, die ihre Karriere voranbringen können.Sandy Monteiro, CEO von FENIX360 Asien, betont die Bedeutung globaler Zugänglichkeit für Indie-Künstler:"Wir haben außergewöhnliche Künstler aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen Asiens, von denen viele nie internationale Märkte - insbesondere die USA - erreichen oder dafür viel zu lange brauchen. FENIX360 wird diesen Prozess erheblich beschleunigen."FENIX360 Group CEO Allan Klepfisz unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Künstlerförderung:"Künstler in jeder Hinsicht zu unterstützen, ist unsere zentrale Mission. Herausragende Talente aus der ganzen Welt mit Branchenführern zusammenzubringen, die ihre Karrieren fördern können, ist ein essenzieller Bestandteil davon. Wir sind begeistert, dies nun monatlich zu ermöglichen."Innovation in der Creator Economy vorantreibenMit der Einführung des FENIX360 Monthly Showcase setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Creator Economy und sorgt dafür, dass talentierte Indie-Künstler aus allen Regionen die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.Über FENIX360FENIX360 revolutioniert die Creator Economy durch eine umfassende Plattform, die direkte Beziehungen zwischen Kreativen und ihren Fans sowie nachhaltige Einnahmequellen ermöglicht. Die Plattform bietet modernste Tools für Content-Erstellung, Fan-Interaktion und digitales Asset-Management und gibt Künstlern die Kontrolle über ihre kreative Karriere.Pressekontakt:Charlotte WilhelmEVP | Operations & DevelopmentFENIX360 | Nordamerikacharlotte@fenix360.comOriginal-Content von: FENIX360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177793/5965797