Der Goldpreis jagt von einem Rekordhoch zum nächsten. Obwohl teuer, die Nachfrage nach dem Edelmetall ist riesig. Ursächlich wirkt hier die Gefahr eines Zollstreits zwischen den USA und China. Denn so ein Handelsstreit kann sich auf die Entwicklung der globalen Wirtschaft auswirken. Vor allem schürt es die Angst vor Inflation und Rezession. Und in so einer Situation gewinnt Gold als sicheres Anlagevehikel stark an Attraktivität. Laut dem World Gold Council erreichte die Goldnachfrage bereits 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...