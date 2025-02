Schon fast zehn Jahre ist es her, dass Google sein Motto "Don't be evil" durch ein schwammiges "Do the right thing" ersetzte. Nun scheinen die Grenzen des Machbaren bei dem Internet-Giganten weiter aufzuweichen. Nicht einmal mehr dem Thema Waffen und Überwachung möchte an sich versperren.Anzeige:Der "Washington Post" fiel als erstes auf, dass die Tochter von Alphabet (US02079K3059) einen entsprechenden Passus aus seinen Grundsätzen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz entfernte. Warum es dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...