New York, NY (ots) -Nach erfolgreichen Teststarts in Asien beschleunigt FENIX360 seinen globalen Rollout, unterstützt durch eine Kapitalerhöhung von 40 Mio. USD in den USAFENIX360, die bahnbrechende künstlerzentrierte Social-Media-Plattform, ist ab sofort im US-App Store verfügbar - noch vor dem geplanten offiziellen Start später in diesem Jahr. Die Entscheidung, die App vorzeitig zugänglich zu machen, wurde durch die überwältigende Nachfrage von Künstlern und Fans getroffen, die eine bessere Alternative zur traditionellen, ausbeuterischen Social-Media-Landschaft suchen.FENIX360 revolutioniert die Interaktion zwischen Künstlern und Fans und ermöglicht eine direkte Monetarisierung, indem es sicherstellt, dass Künstler den Großteil der Einnahmen, mehrere Einkommensquellen und leistungsstarke Karrieretools erhalten - alles innerhalb eines künstlerkontrollierten Ökosystems.Die Verfügbarkeit in den USA folgt auf drei äußerst erfolgreiche Teststarts in Indonesien, Malaysia und den Philippinen im Jahr 2024. Während dieser Testphasen hat FENIX360 seine viralen Marketingstrategien perfektioniert und enorme Aufmerksamkeit durch Influencer, Blogs und Mainstream-Medien erzielt. Das Unternehmen hat seine Techniken zur raschen Nutzergewinnung verfeinert und damit die Grundlage für einen globalen Rollout geschaffen, der durch eine anfängliche Kapitalerhöhung von 40 Millionen USD von US-Investoren unterstützt wird.Mit rund 7.000 Künstler-Botschaftern, die die Plattform aktiv durch wirkungsgestarke Social-Media-Kampagnenpromoten, ist FENIX360 bereit, die globale Creator Economy in einem nie dagewesenen Ausmaß zu verändern.Eine Mission zur beispiellosen KünstlerförderungSandy Monteiro, CEO von FENIX360 Asia, betont die Kernmission der Plattform:"Unser Ziel ist sehr einfach: Wir wollen es Künstlern ermöglichen, allein mit einigen tausend engagierten Fans ein angemessenes Einkommen zu erzielen und sich selbst zu erhalten. Das ist etwas, was bestehende Social-Media-Plattformen fast unmöglich gemacht haben. Doch es ist nicht nur für die Künstler selbst wichtig - es ist entscheidend für die Zukunft der gesamten Kunst- und Musikbranche. Wir sind hier, um das dauerhaft zu verändern."Group CEO Allan Klepfisz unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer Plattform, die Künstler fair behandelt:"Es ist an der Zeit, den wahren Wert von Künstlern anzuerkennen. Sie können nicht länger als bloße 'Content-Lieferanten' betrachtet werden - als Material, um endlose Social-Media-Feeds zu füllen, während Plattformen Milliarden verdienen. Künstler sind der Magnet, der Nutzer auf diese Plattformen bringt, und sie verdienen den Löwenanteil der Einnahmen - nicht nur ein paar Krümel. Sie verdienen vielfältige Einkommensmöglichkeiten, überlegene Tools zur Karriereentwicklung und vollständige Kontrolle über ihre Arbeit und ihr Publikum. Mit FENIX360 bieten wir ihnen das zum ersten Mal."Eine Social-Media-Plattform für Künstler, nicht für WerbetreibendeIm Gegensatz zu herkömmlichen Social-Media-Plattformen, die Künstler für Engagement ausnutzen, ohne sie fair zu entlohnen, ist FENIX360 vollständig auf Künstler ausgerichtet. Die wichtigsten Funktionen umfassen:- Direkte Monetarisierung durch Fans mit mehreren Einnahmequellen (Abonnements, digitale Merchandise-Produkte und mehr).- Keine Algorithmen, die die Reichweite einschränken - Künstler bestimmen selbst, wie und wann sie mit ihrem Publikum interagieren.- Ein revolutionäres Einnahmemodell, das Künstlern deutlich höhere Gewinne als jede bestehende Plattform bietet.- Individuell anpassbare Künstler-Apps, die als persönliches digitales Zentrum dienen und Fans auf allen Plattformen verbinden.- Integrierte NFT- und Blockchain-Tools, um digitale Einkommensmöglichkeiten zu erweitern.Globaler Rollout beginnt - US-Kapital finanziert ExpansionMit der vorzeitigen Verfügbarkeit der FENIX360-App in den USA setzt das Unternehmen nun eine globale Expansionsstrategie um, die durch die laufende Kapitalerhöhung von 40 Millionen USD finanziert wird. Diese Mittel fließen in:- Aggressives internationales Wachstum, um FENIX360 Millionen von Künstlern und Fans weltweit zugänglich zu machen.- Hochkarätige Marketing- und Werbekampagnen, unterstützt durch die Social-Media-Reichweite von über 7.000 Künstler-Botschaftern.- Die Weiterentwicklung innovativer Kreativ-Tools, um sicherzustellen, dass FENIX360 die leistungsstärkste Plattform für Künstler bleibt.Die Revolution der Creator Economy beginnt jetztMit der sofortigen Verfügbarkeit in den USA lädt FENIX360 Künstler, Musiker, Performer und Fans ein, Teil der Bewegung zu werden und die erste wirklich künstlerzentrierte Social-Media-Plattform zu erleben.Laden Sie FENIX360 noch heute im App Store und bei Google Play herunter.Über FENIX360FENIX360 ist eine bahnbrechende Social-Media-Plattform, die Künstler mit nachhaltigen Einnahmemodellen, vollständiger Kontrolle über ihr Publikum und überlegenen Karriere-Tools unterstützt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen, die von Künstlern profitieren, ohne sie fair zu vergüten, stellt FENIX360 sicher, dass Künstler den Großteil der Einnahmen erhalten, die sie generieren.Mehr erfahren unter www.fenix360.com.Pressekontakt:Charlotte WilhelmEVP | Operations & DevelopmentFENIX360 | Nordamerikacharlotte@fenix360.comOriginal-Content von: FENIX360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177793/5965803