Toronto (ots/PRNewswire) -- Verwaltetes Vermögen und robuste monatliche Nettozuflüsse: Zum 31. Januar 2024 meldete Valour 1,4 Mrd. CAD (1,009 Mrd. USD) an verwaltetem Vermögen (AUM), was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vormonat entspricht, angetrieben durch steigende Preise für digitale Vermögenswerte und anhaltende Nettozuflüsse von 48 Mio. CAD (33,5 Mio. USD) im Januar, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach ETPs wie XRP, SUI und DOGE. Valour verzeichnet weiterhin rekordverdächtige Handelsvolumina und Zuflüsse, insbesondere nach der Einführung von 20 neuen Digital Asset ETPs am Spotlight Stock Market - der größten Einführung in der Geschichte von Valour -, wodurch das Portfolio auf über 60 ETPs an europäischen Börsen erweitert und die Position als führender Emittent von Digital Asset ETPs weiter gefestigt wird Starke Finanzposition: Valour beendete den Januar mit einem Bargeld- und USDT-Saldo von etwa CAD27,2 Millionen (USD18,9 Millionen), was einem Anstieg von 24,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Darlehensverbindlichkeiten blieben mit etwa 8,3 Mio. CAD (6 Mio. USD) konstant, was in erster Linie auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen ist.- Fortgeschrittene Treasury-Strategie: Das Unternehmen unterhielt auch ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten in seiner digitalen Vermögensverwaltung, darunter 208,8 BTC (29.111.593 CAD / 20.324.987 USD), 14.375 SOL (4.286.865 CAD / 2.992.982 USD), 121 ETH (602.810 CAD / 420.867 USD) und 433.322 AVAX-Token (24.629.461 CAD / 17.195.674 USD). Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf ca. 63,4 Millionen CAD (44,2 Millionen USD), was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf einen Anstieg der Preise für digitale Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist. Das Unternehmen kann sich jederzeit dafür entscheiden, seinen Bestand an Bargeld, USDT und eigenen Mitteln in Höhe von 90,6 Mio. CAD (63,1 Mio. USD) neu zu verteilen oder zu erhöhen.- Von DeFi Technologies betriebene Validierungsknoten: DeFi Technologies betreibt drei Validierungsknoten: eine auf Solana (SOL), eine auf CORE, und eine weitere auf Cardano (ADA). Das Unternehmen setzt einen Teil seiner 526 Mio. CAD (367 Mio. USD) in SOL auf seinem Validator-Knotenpunkt ein und erzielt damit eine Rendite von etwa 8 %. Wenn die gesamte derzeitige Menge an SOL eingesetzt würde, würde sie jährlich etwa 42 Mio. CAD (29 Mio. USD) an Einnahmen generieren. Darüber hinaus setzt das Unternehmen einen Teil seiner BTC-Bestände, die sich auf insgesamt 362 Mio. CAD (253 Mio. USD) belaufen, auf seinem CORE-Validator ein und erzielt damit eine Rendite von 6-8 % auf die BTC- und CORE-Bestände von DeFi. Auf seinem Cardano-Validator setzt DeFi einen Teil seiner 96,34 Millionen CAD (67,24 Millionen USD) an AUM ein und erzielt damit eine durchschnittliche Rendite von 2,7 %.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), zum 31. Januar 2024 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, "AUM") von 1,4 Milliarden CAD (1,009 Milliarden USD) ausweist, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und Nettozuflüsse von 48 Millionen CAD (33,5 Millionen USD) zurückzuführen ist.Nettozuflüsse und Anlegervertrauen Im Januar verzeichnete Valour beträchtliche Nettozuflüsse in Höhe von 48 Mio. CAD (33,5 Mio. USD) und übertraf damit zum zweiten Mal in Folge die Marke von 30 Mio. USD an Zuflüssen. Dies folgt auf einen rekordverdächtigen Dezember 2024, in dem Nettozuflüsse in Höhe von 56 Mio. CAD (38,8 Mio. USD) verzeichnet wurden. Die anhaltende Dynamik spiegelt das starke Vertrauen der Anleger, die wachsende Nachfrage nach Valours vielfältigem Angebot an ETPs und die Auswirkungen von 20 neu eingeführten ETPs auf digitale Vermögenswerte auf dem Spotlight Stock Market wider. Diese bahnbrechende Expansion hat die Position von Valour als Marktführer gestärkt und das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer Investitionsmöglichkeiten unterstrichen.Wichtige Produkte, die die Zuflüsse ankurbeln Eine Kombination aus etablierten und neueren ETPs, darunter XRP, SUI und DOGE, trieb die außergewöhnliche Performance an. Die wichtigsten Beiträge leisteten:- VALOUR XRP SEK: CAD 10.264.622 (USD 7.079.050)- VALOUR SUI SEK: CAD 9.591.330 (USD 6.614.710)- VALOUR DOGE SEK: CAD 4.428.835 (USD 3.054.369)- VALOUR HBAR SEK: CAD 3.191.907 (USD 2.201.315)- VALOUR DOT SEK: CAD 3.169.633 (USD 2.185.954)- VALOUR RNDR SEK: CAD 3.121.695 (USD 2.152.893)- VALOUR BTC SEK: CAD 2.639.506 (USD 1.820.349)- VALOUR INJ SEK: CAD 2.167.541 (USD 1.494.856)- VALOUR TAO SEK: CAD 1.901.723 (USD 1.311.533)- VALOUR ADA SEK: CAD 1.708.077 (USD 1.177.984)Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.Top-ETPs von Valour nach AUMÜber seine Tochtergesellschaft Valour betreibt DeFi Technologies den drittgrößten Solana-Fonds weltweit und den größten in Nordamerika. Valour erzielt seine Einnahmen zum Teil durch den Einsatz seines verwalteten Vermögens. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2024 verdiente Valour 8,12 % der AUM an Staking- und Managementgebühren, basierend auf einem Staking von durchschnittlich 67 % seines AUM, das sich auf 753 Mio. CAD (537 Mio. USD) belief.- Valour SOL: CAD 526.357.999 (USD 367.366.302)- Valour BTC: CAD 362.703.474 (USD 253.145.263)- Valour ADA: CAD 96.340.986 (USD 67.240.228)- Valour ETH: CAD 96.410.234 (USD 67.288.559)- Valour XRP: CAD 85.714.558 (USD 59.823.619)- Valour SUI: CAD 73.136.659 (USD 51.045.000)- Valour AVAX: CAD 31.466.841 (USD 21.961.967)- Valour DOT: CAD 26.711.029 (USD 18.642.696)Starke FinanzlageZum 31. Januar 2025 berichtet das Unternehmen eine starke Finanzlage:Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 27,2 Millionen CAD (18,9 Millionen USD), ein Anstieg von 24,9 % gegenüber dem Vormonat.Darlehensverbindlichkeiten: Ungefähr 8,3 Millionen CAD (6 Millionen USD), unverändert gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen istDigital Asset Treasury Das Unternehmen unterhielt auch ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten in seinem Treasury, angeführt von BTC, SOL, ETH und AVAX-Tokens. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf ca. 63,4 Millionen CAD (44,2 Millionen USD), was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf einen Anstieg der Preise für digitale Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist. Das Unternehmen kann sich jederzeit dafür entscheiden, seinen Bestand an Bargeld, USDT und eigenen Mitteln in Höhe von 90,6 Mio. CAD (63,1 Mio. USD) neu zu verteilen oder zu erhöhen.- 208,8 BTC: CAD 29.111.593 (USD 20.324.987)- 433.322 AVAX: CAD 24.629.461 (USD 17.195.674)- 14.375 SOL: CAD 4.286.865 (USD 2.992.982)- 1.462.703 CORE: CAD 2.578.571 (USD 1.800.294)- 131.616 DOT: CAD 1.362.939 (USD 951.570)- 586.683 ADA: CAD 809,301(USD 565,034)- 121 ETH: CAD 602.810 (USD 420.867)- 490,5 UNI: CAD 10.099 (USD 7.051)Von DeFi Technologies betriebene ValidierungsknotenDeFi Technologies betreibt drei Validierungsknoten: einen auf Solana (SOL), einen auf CORE, und einen weiteren auf Cardano (ADA). Das Unternehmen setzt einen Teil seiner 526 Mio. CAD (367 Mio. USD) in SOL auf seinem Validierungsknoten ein und erzielt damit eine Rendite von etwa 8 %. Wenn die gesamte derzeitige Menge an SOL abgesteckt würde, würde dies dem Unternehmen jährlich Einnahmen in Höhe von ca. 42 Mio. CAD (29 Mio. USD) einbringen.Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf seinem CORE-Validator einen Teil seiner BTC-Bestände ein, die sich auf insgesamt 362 Mio. CAD (253 Mio. USD) belaufen, und erzielt damit kürzlich eine Rendite zwischen 6-8 % auf die BTC- und CORE-Bestände von DeFi.Auf seinem Cardano-Validator setzt DeFi einen Teil seiner 96,34 Mio. CAD (67,24 Mio. USD) an AUM ein und erzielt damit eine geschätzte durchschnittliche Rendite von 2,7 %.DeFi Alpha-StrategieDas Unternehmen prüft mehrere Arbitragemöglichkeiten und hat im zweiten Quartal Einnahmen in Höhe von 111,5 Mio. CAD (82,0 Mio. USD) und im dritten Quartal 20,6 Mio. CAD (14,7 Mio. USD) erwirtschaftet, wobei bisher keine Verluste zu verzeichnen waren. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und die Einführung einer Strategie für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte unterstützt.Stillman DigitalStillman Digital meldete für Dezember 2024 einen konsolidierten Handelsumsatz von ca. 1,2 Mio. CAD und rechnet mit einer annualisierten Run-Rate von über 14 Mio. CAD. Um seine internationale Expansion zu unterstützen, hat das Unternehmen seine Bankinfrastruktur durch eine Partnerschaft mit der Bank Frick verbessert. Diese Zusammenarbeit führt eine bahnbrechende Lösung ein, die eine nahtlose Abwicklung von Fiat-Transaktionen über das innovative Netzwerk der Bank FrickxPulse ermöglicht. Darüber hinaus führt die Partnerschaft mit Finery Markets zu positiven Wachstumsergebnissen, die den Vorstoß des Unternehmens auf die internationale Bühne weiter vorantreiben. Stillman verstärkte außerdem sein Team durch mehrere wichtige Neueinstellungen in den Bereichen Technik und Handel, um die Monetarisierung seines Handelsvolumens in Milliardenhöhe zu optimieren und seine integrierte Technologieinfrastruktur zu verbessern.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Ausweitung der ETPs für digitale Vermögenswerte, die Rendite der Validierungsknoten des Unternehmens, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG