Im Rahmen der Initiative erhalten die Devisenkunden von FlexTrade darunter Insight Investment einen nahtlosen Zugang zum LoopFX-Handelsplatz direkt vom FlexFX-Order-Blotter

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Ausführungs- und Auftragsverwaltungssystemen für verschiedene Anlageklassen, und LoopFX, ein Liquiditätsmarktplatz, der auf den Abgleich großer Devisengeschäfte spezialisiert ist, teilten heute mit, dass ihren gemeinsamen Kunden eine neue nahtlose Integration zwischen FlexFX und LoopFX zur Verfügung steht. Diese Kooperation soll die Bandbreite der verfügbaren umsetzbaren Liquiditätsoptionen bei der Ausführung großer Devisengeschäfte über LoopFX über den FlexFX-Order-Blotter erweitern.

Für großvolumige Trades von mehr als 10 Millionen US-Dollar bietet LoopFX ein Dark-Midpoint-Matching für Vermögensverwalter und Banken an, das die Ausführungskosten senken und die Best-Execution-Prozesse verbessern kann. Die FlexFX-Lösung von FlexTrade kann als eigenständige Best-of-Breed-Lösung oder als vollständig integrierte Komponente innerhalb des Multi-Asset-Execution-Management-Systems (EMS) von FlexTrade FlexTRADER EMS eingesetzt werden.

Dank der neuen Initiative von FlexTrade und LoopFX können gemeinsame Kunden die Abgleichungsfunktion von LoopFX innerhalb ihrer bestehenden Workflows in FlexFX verwenden. Ohne Entwicklungsaufwand oder Änderungen an ihren Arbeitsabläufen können Vermögensverwalter ihre Aufträge direkt vom FlexFX-Order-Blotter an LoopFX senden. Mit den in FlexFX verfügbaren Daten kann ein zusätzlicher Mehrwert erzielt werden, indem Handelsleistungsdaten an das Transaktionskostenanalyse-Tool FlexTCA von FlexTrade übermittelt werden, um Analysen durchzuführen, die zum besseren Verständnis und zur weiteren Optimierung der Ausführungsqualität beitragen.

Perspektivisch plant FlexTrade, die Integration weiter auszubauen und die ausgefeilten Automatisierungsfunktionen von FlexFX mit LoopFX zu kombinieren. Beispielsweise können Anwender mithilfe dynamischer, anpassbarer Automatisierungsregeln innerhalb von FlexAlgoWheel Handelsgeschäfte an LoopFX weiterleiten, um zu prüfen, ob Abschlüsse automatisch abgeglichen werden können, bevor sie vordefinierte Ausführungsregeln anwenden.

Rich Turner, Senior Trader bei Insight Investment, erklärt: "Für uns als Teilnehmer auf der Käuferseite sind der Zugang zu Liquidität und die Ausführungseffizienz erfolgsentscheidend. Durch die Zusammenarbeit zwischen LoopFX und FlexTrade erhalten wir ein weiteres Tool, mit dem wir die Ausführungsqualität verbessern können insbesondere bei umfangreicheren Handelsgeschäften, bei denen es darauf ankommt, Informationslecks und Marktauswirkungen zu minimieren."

Blair Hawthorne, Gründer und CEO von LoopFX, kommentiert: "Wir freuen uns, mit einer weiteren globalen, preisgekrönten und branchenführenden Plattform für den Devisenhandel zusammenzuarbeiten. FlexTrade verfolgt weiterhin einen kundenorientierten Ansatz, indem es seinem wachsenden Kundenstamm einen direkten Zugang zu den LoopFX-Funktionen innerhalb seiner bestehenden Workflows gewährt."

Uday Chebrolu, SVP FX and Digital Assets bei FlexTrade Systems, ergänzt: "Der Devisenmarkt entwickelt sich kontinuierlich weiter. Innovative neue Lösungen können zu höherer Effizienz und Performance der Handelstransaktionen beitragen. Durch die Integration von LoopFX in unsere Plattform erhalten unsere Kunden, die FlexFX nutzen, Zugang zu Liquidität für großvolumige Devisengeschäfte. Auf diese Weise können sie ihre Ausführungsprozesse optimieren und zugleich die Auswirkungen auf den Markt minimieren."

Über FlexTrade

FlexTrade Systems bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Ausführung und das Auftragsmanagement verschiedener Anlageklassen für Finanzinstitute der Käufer- und Verkäuferseite. Im Rahmen enger Partnerschaften mit einigen der weltweit größten, komplexesten und anspruchsvollsten Kapitalmarktunternehmen entwickeln wir flexible Tools, Technologien und Innovationen, die unseren Kunden den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Unsere weltweit präsenten Entwicklungsteams sorgen für anpassungsfähige Technologien und eine offene Architektur, um hochentwickelte Handelslösungen bereitzustellen, die sich automatisieren und entsprechend den Geschäftsstrategien unserer Kunden skalieren lassen.

Über LoopFX

LoopFX ist ein Liquiditätsmarkt für großvolumige Devisengeschäfte, der Vermögensverwaltern und Banken ein Mid-Point-Matching ohne Informationslecks bietet. Das Gründungsteam von LoopFX wird geleitet von Blair Hawthorne, Tim Johnson und John Vause, die über langjährige Erfahrungen auf den FX-Märkten bei führenden Institutionen wie abrdn, CME, 360T, American Express oder State Street verfügen. Vorsitzender des Boards ist John Sievwright, ehemaliger Chief Operating Officer International von Merrill Lynch, geleitet. Die weiteren Mitglieder sind Martin Gilbert, derzeitiger Vorsitzender von Revolut und Gründer von Aberdeen Asset Management, Tim Levene, CEO bei Augmentum Fintech und Stadtrat der City of London, Ivan Ritossa, ehemaliges Mitglied des Vorstands von Barclays Capital, Mike Soutar, der zuletzt CEO des Evening Standard war, und Tim Ewington, Investor und Stratege.

