Amundi, größter Vermögensverwalter Europas, legt zwei ähnliche ETFs zusammen. Diese steuerlichen Folgen sollten Anleger jetzt beachten. Verschmelzung von MSCI World-ETFs Am 21. Februar 2025 wird der in Luxemburg registrierte Amundi MSCI World V UCITS ETF ACC (WKN: LYX0YD) auf den in Irland verwalteten Amundi MSCI World UCITS ETF ACC (WKN: ETF146) verschmolzen. Bis Donnerstag, 13. Februar 2025 können Anleger Anteile des Amundi MSCI World noch verkaufen. ...

