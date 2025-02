Die Scout24-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Nach einem vielversprechenden Start bei 95,95 EUR geriet das Papier im Tagesverlauf unter Druck und verzeichnete einen Rückgang von 1,6 Prozent auf 93,95 EUR. Bemerkenswert ist, dass das Handelsvolumen mit 32.540 gehandelten Aktien eine rege Marktaktivität widerspiegelt. Die aktuelle Kursentwicklung steht in interessantem Kontrast zum kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 95,95 EUR, das erst vor wenigen Tagen markiert wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR zeigt sich dennoch eine beachtliche Wertsteigerung von über 34 Prozent.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenpolitik des Unternehmens gestaltet sich für Anleger weiterhin attraktiv. Während im vergangenen Jahr eine Dividende von 1,20 EUR je Aktie ausgeschüttet wurde, rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer leichten Erhöhung auf 1,22 EUR. Analysten bleiben in ihrer Gesamteinschätzung vorsichtig optimistisch und sehen das durchschnittliche Kursziel bei 86,34 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Scout-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Scout-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Scout-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Scout-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Scout: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...