Die LS telcom AG hat jüngst über mehrere Verträge und gewonnene Aufträge berichtet. Auch lieferte die Hauptversammlung in der vergangenen Woche tiefere Einblicke in die Unternehmensstrategie. Für 2024/2025 erwartet LS telcom einen Umsatzanstieg auf EUR 41-46 Mio. und ein positives EBIT von EUR 0,8-1,9 Mio. Rückenwind für die gesteckten Ziele erhält LS telcom durch die Vertragsverlängerung mit dem Flughafen Schiphol, dem weiteren Ausbau der Defense-Aktivitäten und neue Aufträge aus der Golfregion. All dies stärkt die Marktstellung und unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Wachstum. mwb researchs Analysten passen ihre Schätzungen leicht an und bestätigen auf Basis dieser positiven Perspektiven das Rating KAUFEN, mit einem höheren Kursziel von EUR 6,80 (alt EUR 5,90). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/LS%20telcom%20AG