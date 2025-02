LONDON, Großbritannien (IT-Times) - Der britische Carrier BT Group verschlankt sich weiter und kündigt den Verkauf des Großhandels- und Unternehmensgeschäftes (Wholesale) in Irland an. Die BT Group plc. (ISIN: GB0030913577) gab am 5. Februar 2025 bekannt, eine Vereinbarung mit Speed ??Fibre Group zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...