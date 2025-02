King, das interaktive Unterhaltungsunternehmen hinter der weltberühmten Candy-Crush®-Franchise, führt heute Candy Crush Solitaireauf Mobilgeräten weltweit ein. Candy Crush Solitaire bringt frischen Wind in das klassische Kartenspiel und kombiniert den zeitlosen Spaß von Solitaire mit der lebendigen und farbenfrohen Welt von Candy Crush.

Candy Crush Solitaire gameplay (Graphic: King)

Candy Crush Solitaire bietet Spielern eine unterhaltsame, geistig anregende Herausforderung, indem es das vertraute Gameplay von TriPeaks Solitaire mit herausfordernden Levels, innovativem Gameplay und leckeren Belohnungen kombiniert, während sie in das sinnliche und skurrile Candy-Crush-Universum eintauchen.

Beliebte Figuren begleiten die Spieler auf einer süßen Reise um die Welt, bei der sie kandierte Postkarten und köstliche Belohnungen sammeln, während sie im Spiel Rätsel lösen und Karten stapeln. Dieses neue Handyspielangebot wird mit einer Reihe von Funktionen auf den Markt kommen, darunter der "Hold Slot", mit dem Spieler Karten für die spätere Verwendung beiseitelegen können, oder sie können den bei Fans beliebten Candy Color Bomb-Booster neu aufgelegt in Kartenform entfesseln, um knifflige Levels zu meistern.

"Wir freuen uns, ein zeitloses Kartenspiel wie Solitaire durch die Linse der Kultmarke Candy Crush neu zu erfinden", sagte Tjodolf Sommestad, Präsident von King. "Die Einführung von Candy Crush Solitaire ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von King, unser Portfolio zu erweitern, indem wir klassisches Gameplay mit unserer Expertise bei der Entwicklung fesselnder, spielerzentrierter mobiler Erlebnisse kombinieren. Diese neue Ergänzung stärkt nicht nur die globale Reichweite der Candy-Crush-Franchise, sondern bietet den Spielern auch neue, innovative Möglichkeiten, sich mit den Spielen, die sie lieben, zu verbinden und sich mit ihnen zu beschäftigen, und das alles mit der typischen Candy-Crush-Energie."

Candy Crush Solitaire baut auf dem Erfolg von Candy Crush Saga auf, dem umsatzstärksten Handyspiel aller Zeiten in der westlichen Welt seit seiner Einführung [Quelle: Data.ai ]. Das Spiel hat seine Relevanz bewahrt und seine Position als einer der weltweiten Marktführer im Bereich Mobile Gaming bestätigt.

Nachdem Candy Crush die Spieler weltweit erstmals mit Candy Crush Saga, dem Match-3-Mobile-Gaming-Phänomen, in seinen Bann gezogen hat, entwickelt sich die Franchise weiter, bietet über 18.000 Levels und expandiert nun in neue Genres, um noch mehr Spielern auf der ganzen Welt den kultigen Spaß zu bieten.

Seit 2023 gehört King zur Microsoft-Familie, und auf die Frage nach dem neuesten Solitärspiel antwortete Paul Jensen, GM of Casual Games bei Microsoft: "Als beliebtestes Kartenspiel aller Zeiten ist Microsoft Solitaire für uns bei Microsoft etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, dass King dem Solitärspiel als neuestes Mitglied der beliebten Candy-Crush-Reihe von King eine spannende neue Wendung verleiht. Die Markteinführung markiert einen aufregenden Meilenstein, da unsere Unternehmen zusammenarbeiten wollen, um in Zukunft mehr Auswahl und Innovation auf den Markt für mobile Spiele zu bringen."

Candy Crush Solitaire kann jetzt kostenlos im Amazon App Store, Apple App Store, Google Play, Samsung Galaxy Store und und anderen heruntergeladen werden.

Über King

Mit der Mission "Making the World Playful" ist King ein führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung mit einer über 20-jährigen Geschichte, in der es einige der bekanntesten Spiele der mobilen Spielebranche entwickelt hat, darunter die weltberühmte Candy-Crush-Franchise sowie andere mobile Spielehits wie Farm Heroes Sag a. King-Spiele werden monatlich von mehr als 200 Millionen aktiven Nutzern gespielt. King, Teil von Microsoft (NASDAQ: MSFT), hat Kingster in Stockholm, Malmö, London, Barcelona, Berlin, Dublin, San Francisco, New York, Los Angeles und Malta. Weitere Informationen finden Sie unter King.com oder indem Sie uns auf LinkedIn, @lifeatking auf Instagram oder @king_games auf X folgen.

Über Candy Crush Solitaire

Candy Crush Solitaire bringt frischen Wind in das klassische Kartenspiel und kombiniert den zeitlosen Spaß von Solitaire mit der lebendigen und farbenfrohen Welt von Candy Crush®. Spieler können sich entspannen und sich selbst herausfordern, indem sie Rätsel lösen, Karten stapeln und das innovative Gameplay genießen, das Solitaire auf eine neue, reizvolle Art und Weise neu interpretiert.

Candy Crush Solitaire kann kostenlos heruntergeladen werden und ist im Apple App Store, bei Google Play und im Amazon App Store erhältlich. Ob Sie ein Fan von Kartenspielen sind oder einfach nur abschalten möchten Candy Crush Solitaire bietet Spielern jeden Alters ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis.

