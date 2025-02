Eric Trump empfehlt BTC zu kaufen, während WEPE 70 Mio. USD erzielt

Bereits am gestrigen Tage äußerte sich Eric Trump zu Ethereum und hat nun Bezug zu Bitcoin genommen. Zeitgleich hat der Vorverkauf der Krypto-Trading-Community Wall Street Pepe mittlerweile mehr als 70,47 Mio. USD eingeworben, womit nur noch maximal 10 Tage nach bleiben, um die Coins vor der Markteinführung zu kaufen.

WEPE ist auch als der Anti-Wal-Coin mit Froschmotiv bekannt, welcher der beste Freund der Kleinanleger ist. Denn das Projekt beabsichtigt, ein Netzwerk aus Händlern aufzustellen, welche den Manipulationen des Kryptomarktes ein Ende bereitet.

Die Mission hat schnell viele Anleger begeistert, sodass es der erfolgreichste Vorverkauf der letzten Zeit geworden ist. Täglich kann Wall Street Pepe weitere Finanzmittel in Höhe von 1 Mio. USD einwerben, sodass potenziell noch 80 Mio. USD erreicht werden können.

Noch können die WEPE-Coins für 0,0003665 USD unter dem späteren Einführungspreis gekauft werden. Während er auf dem besten Weg ist, den Rekordbrecher Pepe Unchained zu übertreffen, der frühen Anlegern bis zu 757 % ermöglichte.

$70M raised. Wired. Primed. Ready to rip. pic.twitter.com/1jNgZucgUF - Wall Street Pepe (@WEPEToken) February 6, 2025

Eric Trump empfiehlt Bitcoin, daher ist es ein guter Zeitpunkt für Memecoins wie WEPE

In der vergangenen Woche wurde der Kryptomarkt aufgrund der Konkretisierung der Importzölle der USA und eines darauf potenziell resultierenden Handelskrieges sowie der entstehenden Inflation belastet. Mittlerweile scheinen sich jedoch die Anzeichen zu verdichten, dass sich die ersten Marktteilnehmer wieder auf den nächsten Aufschwung vorbereiten.

So kam es über die vergangenen fünf Tage bei Bitcoin zu einem Verlust in Höhe von 3,98 %, während es bei der Marktkapitalisierung der volatileren Kryptowährungen ohne BTC in dieser Zeit sogar 12,44 % waren. Noch härter hat es die Memecoins getroffen, wobei es bei DOGE 19,66 % und bei Pepe 22,88 % waren.

Laut der Einschätzung des Regierungs- und Krypto-Insiders Eric Trump handelt es sich nun um einen guten Zeitpunkt, um sich mit Bitcoin einzudecken. Dies deutet darauf hin, dass die derzeitigen Kurseinbrüche gute Kaufgelegenheiten darstellen.

Feels like a great time to enter BTC! @worldlibertyfi - Eric Trump (@EricTrump) February 6, 2025

Darüber hinaus hat David Sacks, der Leiter der Arbeitsgruppe für KIs und Blockchains, in seiner jüngsten Pressekonferenz und in Interviews geäußert, dass sie derzeit die Einführung einer potenziellen Krypto-Reserve planen. Zudem will er Stablecoins zur Stärkung des US-Dollars fördern.

Bemerkenswert ist auch, dass erstmalig ein solcher Posten geschaffen wurde. Dennoch hat der Markt bisher nur enttäuschend darauf reagiert, da sie vermutlich früher mit einer Krypto-Reserve gerechnet haben und jetzt noch einmal die Durchführbarkeit überprüft wird.

Noch sind allerdings keine konkreten Termine für die geplanten Krypto-Regulationen und -Reserven bekannt. Laut Einschätzung des Krypto-Experten und Unternehmers Anthony Scaramucci dürfte dies jedoch bis November der Fall sein.

Das Timing der Märkte ist keine einfache Angelegenheit, dennoch könnten die jüngsten Kommentare von Eric Trump den Startschuss dafür gegeben haben. Daher strömen vermutlich auch so viele in die Memecoin-Trading-Community, um von der höheren Volatilität im Bullenmarkt zu profitieren.

Wall Street Pepe hat den Zeitgeist gut eingefangen

Unabhängig vom aktuellen Marktumfeld und dem Eintreffen des Bullenmarktes können die Nutzer von Wall Street Pepe profitieren. Denn mit geeigneten Handelsstrategien lassen sich beispielsweise die schlechten Projekte leichter herausfiltern und Verluste vermeiden.

Darüber hinaus spielt es keine Rolle, ob die Kurse steigen oder fallen. Denn mit einem Total-Return-Ansatz lassen sich beispielsweise die Coins von den sich gut entwickelnden Projekten kaufen, während die von den Teams mit weniger Ambitionen leerverkauft werden können. Somit wird auf steigende und fallende Kurse gesetzt, was wiederum Risiken ausgleichen kann.

Mit der zunehmenden Finanzierungssumme wächst auch die potenzielle Einflusskraft der Community von Wall Street Pepe. Zudem wollen Tausende oder gar Millionen die Welt der Insidergruppen aufbrechen und die nächsten Trends des Marktes aufgreifen, bevor sie die Mainstreet entdeckt.

Das Motto "Frösche sind gemeinsam stark" verweist darauf, wie es die Weisheit der Massen nutzt, um auf diese Weise einen noch mächtigeren Wal zu erschaffen, der nicht in den Krypto-Gewässern untergeht und ebenso große Wellen schlagen kann. Dabei wollen sie die Wale und korrupten KOLs fangen, welche die Märkte auf Kosten der normalen Anleger manipulieren.

Für diese Mission hat das Team von Wall Street Pepe Profiinvestoren und hungrige Degens vereint, welche die exklusive Gemeinschaft mit markttreibenden Informationen versorgen wird, die Ahnungen und Signale in realisierbare Gewinne verwandeln können.

Dies verleiht Wall Street Pepe sein einzigartiges Potenzial, was angesichts der enormen Finanzierungssummer vermutlich auch nicht den führenden Kryptobörsen entgangen ist. Denn diese suchen nach den Projekten, welche für ein hohes Handelsvolumen sorgen können. Ein stark gefragter Presale ist dafür ein Anzeichen, welches WEPE zu bieten hat.

There's only 1 king of the jungle. pic.twitter.com/vU16TZH8yu - Wall Street Pepe (@WEPEToken) February 5, 2025

Kauf der WEPE-Coins ist über die Best Wallet noch einfacher geworden

Ein Grund für die hohe Nachfrage nach den WEPE-Coins ist vermutlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass dieser von der selbstverwalteten Best Wallet unter der Rubrik "Upcoming Tokens" aufgeführt wird.

Die digitale Geldbörse, welche vor allem für Krypto-Presales hervorragend geeignet ist, hat zudem vor wenigen Tagen ein Update veröffentlicht, mit welchem der Kauf und die Verwaltung über die Anwendung noch leichter möglich ist.

So lassen sich die Coins der Vorverkäufe seit der Version 2.4.5 direkt in der Rubrik "Upcoming Tokens" einfordern. Darüber hinaus werden fortan die beanspruchbaren und die gestakten Coins sowie die für die Transaktionen nötigen Gebühren übersichtlich angezeigt.

Somit werden Krypto-Presales einfach, sicher und transparent. Zudem werden ab nächster Woche und dem Update v2.5 Bitcoin und Multi-Chain-Kompatibilität unterstützt, womit sie ihre Attraktivität im Vergleich zu den einseitigen Wettbewerbern deutlich vergrößert.

Somit kann die Best Wallet ihre Position als bester Neuaufsteiger unter den digitalen Geldbörsen weiter stärken. Die besonders vielseitige Wallet für die nächste Krypto-Ära finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Nur noch 10 Tage für Presale von Wall Street Pepe und Chance auf 10x

Nach der Einschätzung des YouTubers ClayBro, welcher auf 136.000 Abonnenten kommt, könnte Wall Street Pepe nach seinem erfolgreichen Presale um 10x steigen. Dies ist insbesondere auf die Attraktivität des Nutzens zurückzuführen.

Zudem hat er seinen Zuschauern empfohlen, dass sie den Coin auf die Watchlist setzen sollten. Dennoch sollte keiner mehr einsetzen, als man zu verlieren, bereit ist. Denn neben lebensverändernden Renditen mit Memecoins sind ebenso Verluste möglich.

Auf der Website von Wall Street Pepe können die $WEPE-Coins nach der Verbindung einer Wallet gekauft werden, wobei sie ebenso in der Best Wallet angeboten werden. Mit dieser kann man auch schnell andere Coins in die für den Presale kompatiblen Kryptowährungen umtauschen.

Interessierte können sich der Kleinanleger-Armee von Wall Street Pepe über den Vorverkauf sowie die sozialen Medien wie X und Telegram anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website und im Whitepaper.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.