Die Roche-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Rückgang an der SIX Swiss Exchange. Nach einem Handelsbeginn bei 291,80 CHF rutschte der Kurs im Tagesverlauf kontinuierlich ab und erreichte am Nachmittag einen Tiefstand von 287,40 CHF. Damit entfernte sich das Papier merklich von seinem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch bei 292,10 CHF. Das Handelsvolumen zeigte mit über 379.000 gehandelten Aktien eine rege Aktivität der Anleger, die sich vermehrt von ihren Positionen trennten.

Dividendenaussichten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche gibt es positive Signale für Anleger: Nachdem im Jahr 2024 bereits eine Dividende von 9,70 CHF je Aktie ausgeschüttet wurde, rechnen Experten für das kommende Jahr mit einer Steigerung auf 9,93 CHF. Diese Prognose wird durch die erwartete positive Geschäftsentwicklung gestützt, wobei Analysten für das Jahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 20,64 CHF prognostizieren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 282,00 CHF, was die mittelfristigen Erwartungen an die Aktienentwicklung widerspiegelt.

Anzeige

Roche-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Roche-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Roche-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Roche-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Roche: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...