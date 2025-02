DJ Porsche AG kündigt Ergebnisbelastung durch Ertragskraft-Maßnahmen an

DOW JONES--Die Porsche AG plant 2025 umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung der kurz- und mittelfristigen Ertragskraft und rechnet deswegen mit einer Gesamtbelastung auf das Operative Ergebnis sowie den Netto-Cashflow von voraussichtlich bis zu ca. 800 Millionen Euro. Für 2024 will der Autobauer eine Dividende in etwa auf Höhe des Vorjahres zahlen.

Wie die Porsche AG am Donnerstagabend mitteilte, ist im laufenden Jahr eine Erweiterung des Produktportfolios um zusätzliche Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor bzw. Plug-in Hybrid geplant. Zudem sollen die Sonder- und Exklusivmanufaktur ausgebaut werden und Anpassungen in der Unternehmensorganisation vorgenommen werden. Vor dem Hintergrund der genannten Belastungen sowie der marktbedingt reduzierten Erwartungen an den Absatz prognostiziert Porsche für 2025 Umsatzerlöse von 39 bis 40 Milliarden Euro, eine operative Umsatzrendite von 10 bis 12 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge Automobile von 7 bis 9 Prozent.

Auf Basis vorläufiger Zahlen geht Porsche für 2024 von einer Netto-Cashflow-Marge Automobile von knapp über 10 (Prognose: 7 bis 8,5) Prozent aus. Die Operative Umsatzrendite liegt am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite. Die weiteren bedeutsamsten Leistungsindikatoren wiesen "keine erheblichen Abweichungen von den prognostizierten Bandbreiten" auf, so das Unternehmen.

In der Netto-Cashflow-Marge Automobile für 2024 seien insbesondere der im vierten Quartal erfolgte Bestandsabbau sowie vorteilhafte Sondereffekte zum Ende des Jahres berücksichtigt. Außerdem seien Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den über externes Planvermögen ausfinanzierten Pensionsplänen von 250 Millionen Euro berücksichtigt.

Porsche plant, den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für 2024, einschließlich der finalen Geschäftszahlen und des vollständigen Prognoseberichts für das Geschäftsjahr 2025, am 12. März 2025 zu veröffentlichen.

Die erste nachbörsliche Kursreaktion auf die Nachricht war negativ. Beim Broker Lang & Schwarz gab der Kurs um 1,5 Prozent nach.

