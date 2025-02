Krypto News: Der große Verlierer - XRP Kurs crasht um 25 %

Es läuft im Moment nicht rund im Hause Ripple und das macht sich deutlich am Kurs des XRP bemerkbar. In den letzten 24 Stunden fiel der Coin um 6,19 % auf Wochensicht ging es für den XRP sogar um 25 % nach unten. Lediglich auf Monatssicht konnte der Token leicht dazu gewinnen - und zwar um 0,81 %. Aktuell notiert der XRP bei 2,33 US-Dollar und die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei 134 Milliarden US-Dollar. Im Kryptoranking rutschte der XRP wieder auf Platz 4. Soviel zu den nackten Zahlen. Aber warum ist der XRP so abgestürzt?

Warum fällt der XRP? Eine Ursachensuche

Den einen Grund, warum der XRP gerade so eine rapide Reise Richtung Süden erlebt, gibt es nicht, vielmehr kommen mehrere Faktoren zusammen. Eine Ursache ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Streit mit der Bitcoin Community, der vor rund einer Woche entbrannte. Denn die haben den Verdacht, dass Ripple eifrig gegen eine reine Bitcoin Reserve in den USA lobbyiert. Vielmehr soll eine Kryptoreserve entstehen, die nur Token von Kryptoprojekten beinhaltet, die ihren Sitz auch in den USA haben. Ganz oben stehen dann natürlich der XRP und Solana. Damit hat sich Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple nicht unbedingt nur Freunde in der Kryptocommunity gemacht. Dazu kommt das immer noch laufende Gerichtsverfahren der SEC. Eigentlich ging man davon aus, dass mit dem Regierungswechsel in den USA und dem Wechsel an der SEC Spitze der Prozess endgültig Geschichte sei. Doch jetzt hat sich die NGO Bettermarkets eine dritte Partei in den Fall eingemischt, zu Ungunsten von Ripple. Die Organisation hat eine sogenannte Amicus Schrift bei Gericht eingereicht und eine Revision des Urteils gefordert - Ausgang aktuell offen.

Durch die Strafzölle, die der Präsident der USA gegen Kanada, China und Mexiko erheben wollte (zumindest in Sachen Kanada und Mexiko ist er mittlerweile wieder zurückgerudert), wurde der Markt stark verunsichert. In solchen Zeiten setzen Anleger lieber auf sichere Investitionsvehikel statt auf die volatilen Kryptowährungen.

The network is now recovering. We don't know exactly what caused the issue yet.



Super-preliminary observation: It looked like consensus was running but validations were not being published, causing the network to drift apart. Validator operators manually intervened to choose a… - David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) February 4, 2025

Dann fiel vor kurzem das Ripple Netzwerk für eine Stunde komplett aus. Etwas, das man eigentlich nur von Solana kennt. Mittlerweile läuft die Blockchain wieder

Die Lösung für Netzwerküberlastungen, wie sie Ripple und Solana getroffen haben, sind Layer 2 Lösungen. Was bei Ethereum gang und gäbe ist, schwappt jetzt mit Solaxy auch in das Solana Ökosystem. Das neue Projekt lagert Transaktionen von der Solana Blockchain aus, bündelt diese in einem einzigen Abrechnungsprozess, der dann wieder auf die Blockchain zurückgeführt wird (stark vereinfacht erklärt). Dadurch wird der Ressourcenaufwand auf der Hauptchain massiv reduziert. Solaxy kann aber noch mehr. Die Plattform ermöglicht Entwicklern, dezentrale Apps zu schaffen und neue (Meme -) Coins zu launchen und das mit einem optimierten Nutzererlebnis. Gerade bei Projekten, die enorm viel Leistung brauchen, wie eben Meme-Coins, will Solaxy mit seiner modularen Architektur punkten. Off-Chain-Transaktionen sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft - selbst wenn das Netzwerk an seine Grenzen stößt.

