NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. Februar erwarteten Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1797 Euro belassen. Nachdem die Aktien des Zahlungsabwicklers seit den Ergebnissen des dritten Quartals nach entsprechenden Management-Kommentare sowie Ergebnissen von Händlern und Wettbewerbern gut gelaufen seien, dürfte ein starkes viertes Geschäftsquartal eingepreist sein, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kursrückschläge hält er zugleich für gute Einstiegschancen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 13:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 13:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182