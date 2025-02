DJ Porsche SE erwartet höhere Wertberichtigung der Beteiligung an Porsche AG

DOW JONES--Nachdem die Porsche AG am Abend vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 mitteilte, hat die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) ihre in den vorläufigen Bewertungsmodellen zuvor verwendeten Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Porsche AG aktualisiert. Demnach ist nun davon auszugehen, dass die erwartete Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Porsche AG voraussichtlich im Bereich von minus 2,5 bis minus 3,5 (vorher: voraussichtlich minus 1 bis minus 2 Milliarden Euro) liegen wird.

In der Folge werde zudem erwartet, dass sich die voraussichtliche Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Volkswagen AG in der Konzernbilanz der Porsche SE unter Beibehaltung der bisherigen Bandbreite von minus 7 bis minus 20 Milliarden Euro eher dem unteren Ende der Bandbreite annähern wird.

Eine Finalisierung der Werthaltigkeitsprüfungen könne frühestens mit Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses der Volkswagen AG bzw. der Porsche AG erfolgen, so das Unternehmen weiter. Die im Konzernabschluss der Porsche SE erwartete Wertberichtigung in Bezug auf die Porsche AG werde sich in geringerer Höhe als im Konzernabschluss auch auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss der Porsche SE auswirken. Die voraussichtlichen außerplanmäßigen Ergebniseffekte auf Ebene der Porsche SE bzw. des Porsche SE Konzerns würden nicht zahlungswirksam. Die Nettoverschuldung des Porsche SE-Konzerns betrage zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich rund 5,2 Milliarden Euro und liege damit im prognostizierten Korridor. Der Vorstand gehe weiterhin unverändert von der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2025 15:33 ET (20:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.