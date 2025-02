Andersen Global erweitert seine Plattform in Europa durch eine Kooperationsvereinbarung mit Allyum, einem führenden Unternehmen für Fusionen und Übernahmen (M&A) in Belgien, und ergänzt die Steuer- und Rechtsplattform in der Region um eine weitere Dimension.

Allyum wurde 2004 von Managing Director Raphaël Abou gegründet und ist auf umfassende Finanzdienstleistungen für das mittlere Marktsegment spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der vollständigen Abwicklung von Sell-Side-Transaktionen liegt. Die Firma verfügt über Expertise im Bereich Fusionen und Übernahmen, Privatplatzierungen, Beratung bei Börsengängen, Corporate Venturing, Aktionärsrestrukturierung sowie Finanzanalyse und -planung.

"In den vergangenen zehn Jahren haben wir Hunderte von Unternehmen bei erfolgreichen Transaktionen unterstützt und hervorragende Beziehungen zu den Investmentfonds in unserer Region aufgebaut", berichtet Raphaël. "Unsere Kooperation mit Andersen Global eröffnet uns die faszinierende Möglichkeit, unseren umfassenden Ansatz in der Finanzberatung über eine einzigartige globale Plattform anzubieten."

"Im Zuge der Expansion unserer globalen M&A-Fähigkeiten bringen Raphaël, sein Partner Martin Delépine und ihr Team wertvolles Know-how und eine völlig neue Dimension in unsere bestehenden Kundenbeziehungen ein", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen. "Die Expertise von Allyum wird für unsere Kunden, die sich in der M&A-Landschaft in Belgien und ganz Europa zurechtfinden müssen, von unschätzbarem Wert sein."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich selbständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, für die Steuer-, Rechts- und Wertermittlungsfachleute aus aller Welt tätig sind. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 18.000 Expertinnen und Experten. Über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner ist Andersen Global an über 500 Standorten vertreten.

