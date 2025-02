Ethereum-Killer Solana: On-Chain-BIP explodiert im Q4 um 300 % - dank Memes & Bots!

Als Solana im Jahr 2020 gelauncht wurde, galt die Blockchain dank der geringen Gebühren und der schnellen Transaktionszeiten schnell als Ethereum Killer. Ethereum ist zwar im Kryptouniversum aktuell (noch) die unangefochtene Nummer zwei, aber Solana ist dem Netzwerk mittlerweile dicht auf den Fersen. Als Go-To-Blockchain für Meme-Coins hat Solana sich mittlerweile etabliert. Das On-Chain-BIP von Solana - also die gesamten Gebühren, die in allen Apps des Netzwerks erhoben wurden - erreichte im vierten Quartal 2024 einen neuen Höchstwert. Haupttreiber dieses Wachstums waren Pump.fun und automatisierte Handelsbots, die den Traffic vor allem zu den dezentralen Börsen (DEX) lenkten. Durch den Boom neuer Meme-Token, sowohl von Pump.fun als auch von anderen Projekten, wurde Solana noch aktiver genutzt. Das führte dazu, dass das On-Chain-BIP im letzten Quartal 2024 auf insgesamt 840 Millionen US-Dollar anstieg - ein deutlicher Sprung im Vergleich zu den 268 Millionen US-Dollar im dritten Quartal. Um den Ansturm zu bewältigen, werden Solana-Validatoren stark subventioniert. In den meisten Fällen behalten die Entwickler-Teams der Apps jedoch die gesamten Einnahmen. Mit diesem Quartalsergebnis gehört Solana zu den erfolgreichsten Blockchains aller Zeiten - und könnte damit neue Maßstäbe setzen - eigentlich.

Best quarter in blockchain history?@solana metrics climbed to historic numbers:



- Chain GDP (total app revenue) by 213% QoQ to $840M



- App Revenue Capture Ratio (chain gdp/REV) ended Q4 at 103% and was >100% for all of 2024, meaning apps generated more revenue than the… pic.twitter.com/zYx8ovz3Hs - Matthew Nay (@NaytheForceBwU) February 5, 2025

Solana - die Blockchain der Probleme

Das Solana-Netzwerk ist nach wie vor nicht profitabel. Der Hauptgrund dafür sind die hohen Auszahlungen an die Validatoren. Gerade im letzten Quartal stiegen diese Zahlungen erheblich. Im Oktober 2024 waren es 324 Millionen US-Dollar, der November schlug mit 490 Millionen US-Dollar zu Buche und wurde dann vom Dezember mit 515 Millionen US-Dollar getoppt. Das ist zwar ein Zeichen der zunehmenden Netzwerkaktivität, aber Solana schreibt immer noch rote Zahlen. Alleine im vierten Quartal wurden SOL im Wert von 1,24 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Inflation von SOL liegt derzeit bei 4,74 %. Ein großer Teil des Angebots ist weiterhin gesperrt. Das ändert sich aber. Ende Februar sollen SOL im Wert von 2,13 Milliarden US-Dollar freigeschaltet werden, im März im Wert von 2,42 Millionen US-Dollar und im April im Wert von 14,05 Millionen US-Dollar. Das könnte den Verkaufsdruck enorm steigern. Aktuell notiert der SOL bei rund 190 US-Dollar, in den letzten 24 Stunden ging der Kurs um knapp 4 % zurück.

Die Sache mit den Ausfällen

Außerdem hat das Netzwerk immer wieder mit Ausfällen und Problemen zu kämpfen, wobei sich mit Solaxy eine Lösung dafür am Horizont abzeichnet. Denn die hohe Geschwindigkeit der Blockchain ist Fluch und Segen zugleich. Zwar werden Transaktionen in Sekundenbruchteilen verarbeitet, gleichzeitig ist das Netzwerk dadurch anfälliger, beispielsweise durch Überlastung. Innerhalb von zwei Jahren fiel die Blockchain 12-mal aus, was immer wieder Fragen bezüglich der Stabilität und Zuverlässigkeit aufwirft.

Solaxy: Die Layer-2-Lösung für Solana

Netzwerküberlastungen brauchen smarte Lösungen - und genau hier setzt Solaxy an. Während Layer-2-Technologien für Ethereum längst Standard sind, bringt Solaxy dieses Konzept nun auch ins Solana-Ökosystem. Das Prinzip: Solaxy verarbeitet Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain, fasst sie zusammen und schreibt sie dann effizient zurück ins Netzwerk. Dadurch wird Solana entlastet, was Geschwindigkeit und Stabilität verbessert. Doch Solaxy kann noch mehr. Die Plattform bietet Entwicklern die Möglichkeit, dezentrale Apps (dApps) zu bauen und neue Token - besonders Meme-Coins - einfach und nutzerfreundlich zu launchen. Dank der modularen Architektur sollen auch leistungshungrige Projekte reibungslos laufen.

Das Herzstück von Solaxy: Der SOLX-Token

Der native Token SOLX ist das zentrale Element von Solaxy. Er läuft sowohl auf Ethereum als auch auf Solana und kombiniert so die Effizienz von Solana mit der Liquidität und Infrastruktur von Ethereum. Der SOLX-Token ist derzeit im Presale erhältlich und konnte bereits 18 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Wer als Early-Bird-Investor einsteigen möchte, benötigt eine kompatible Wallet, zum Beispiel Best Wallet, und kann SOLX aktuell für 0,001626 US-Dollar kaufen. Zahlungen sind mit ETH, USDT oder Kreditkarte möglich. Zudem bietet SOLX eine Staking-Funktion mit einem aktuellen APY von 221 Prozent, was zusätzliche Anreize für Investoren schafft.

