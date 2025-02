Krypto-News: KI-Echtzeit-Trendindikator mit Bot erzielt 5 Mio. $ in 3 Wochen

Mind of Pepe hat mit seinem Projekt den Zeitgeist getroffen und daher mit seinem Presale schnell hohe Verkaufszahlen erreicht. Somit kommt dieser mittlerweile auf eine Fundraising-Summe in Höhe von mehr als 5 Mio. USD.

Für einen Zeitraum von gerade einmal nur drei Wochen ist dies eine beeindruckende Leistung, womit er auf dem besten Wege zu einem der erfolgreichsten Presales ist. Dies liegt möglicherweise an den Gerüchten, dass der innovative Ansatz von Mind of Pepe für einen deutlichen Aufschwung im Memecoin- und KI-Sektor sorgen könnte.

Aktuell steht der Vorverkauf der $MIND-Coins bei einem Betrag von 5,27 Mio. USD. Mit einem frühzeitigen Einstieg können die Anleger von mehr Preiserhöhungen des Presales profitieren. Für weniger als 7 Stunden werden die Coins für 0,0032662 USD angeboten.

Somit bleibt noch etwas Zeit für die Due Diligence. Dennoch sollten Interessierte diese nicht verstreichen lassen, da sich die Konditionen nicht nur durch die Preiserhöhungen, sondern auch die abnehmende Staking-Rendite verschlechtern und frühe Anleger stärker belohnt werden.

Singularität ist erreicht, während KIs mit Memecoin-Kultur verschmelzen

Während die Memecoins ursprünglich nur mit Dogecoin als ein Scherz begonnen haben, hat erst kürzlich der Beauftragte der US-Regierung für die Bereiche KI und Blockchains, David Sacks, in einem Interview bekannt gegeben, dass er Memetoken wie auch NFTs als Sammelobjekte betrachtet, wie Baseballkarten und ähnliches.

Seine Äußerungen und der Start der beiden Memecoins des US-Präsidentenpaares Official Trump und Melania haben dem Sektor zu noch mehr Anerkennung verholfen. Aber auch die Entwicklung von echten Geschäftsmodellen, wie im Falle von DOGE, SHIB, FLOKI und MIND wird von den Investoren höher bewertet, was sich an den Marktkapitalisierungen erkennen lässt.

BREAKING: @realDonaldTrump CRYPTO CZAR @DavidSacks SAYS THAT NFTS AND MEMECOINS ARE COLLECTIBLES



pic.twitter.com/RHvYCUzWnc - DEGEN NEWS (@DegenerateNews) January 24, 2025

Zudem ist Mind of Pepe im aufstrebenden Sektor der KI-Agenten positioniert. In diesem Bereich sorgt er mit Echtzeit-Marktanalysen für direkt umsetzbare Markteinblicke, welche die Finanzmärkte revolutionieren sollen.

Zugänglich sind die exklusiven Funktionen wie fortschrittliche Marktanalysen, strategische Entscheidungshilfen und automatisierte Handelsfunktionen ausschließlich für die $MIND-Tokeninhaber.

Somit unterscheidet sich Mind of Pepe von den Memecoins, welche von einem sich wandelnden Zeitgeist, der öffentlichen Stimmung und dem viralen Marketing leben sowie sich deshalb besonders launisch und volatil bewegen.

Der autonome KI-Agent kann mit unterschiedlichen dezentralen Anwendungen interagieren sowie seine eigene Wallet und Bot-Konten in den sozialen Medien wie X und Telegram verwalten. Dort soll er wiederum wichtige analytische und kreative Tätigkeiten erfüllen, sowie den Tokeninhaber eine Web3-Erfahrung der nächsten Generation bieten.

Mind of Pepe entfesselt das Potenzial des Memecoin-Marktes

Kritiker verspotten die Memecoins, da sie diese als nutzlos erachten. Dennoch stehen hinter ihnen auch loyale Gemeinschaften, mit denen sie einen starken Einfluss im Web3 ausüben und eine Art Lackmustest für die Stimmung und Mode des Kryptomarktes sind.

Mind of Pepe analysiert mithilfe von fortschrittlichen KIs die sozialen Medien nach den neuesten Marktbewegungen, Trenddiskussionen und subtilen Wirtschaftsindikatoren. Auf diese Weise sollen die chancenreichsten Trades herausgefunden werden.

Somit kann der KI-Agent seinen Nutzern unter anderem bei der Verfolgung von politischen Stimmungen für das Auffinden des nächsten heißesten PolitiFi-Coins, den Verschiebungen der Trends des Kryptomarktes und mehr helfen. Beispielsweise lassen sich somit Fragestellung erörtern, wie: Wann kann FLOKI PEPE schlagen?

Mind of Pepe ist nicht nur ein Trading-Bot, sondern ein vollständig autonomer KI-Agent

Mind of Pepe soll allerdings nicht nur die regulären Memecoins, sondern auch die Trading-Bots in den Schatten stellen. Denn er ist nahtlos in eine Reihe komplexer, automatischer Prozesse implementierbar, die in einem einheitlichen KI-gesteuerten Protokoll vereint werden.

Auf diese Weise kann der intelligente Pepe unter anderem Daten analysieren, DeFi-Renditen beim Staking optimieren und ausgeklügelte Handelsstrategien empfehlen sowie sogar exekutieren. All dies ist zudem ohne menschliches Zutun möglich.

Darüber hinaus handelt es sich bei Mind of Pepe um eine sich rekursiv selbst entwickelnde KI. Dies bedeutet, dass sie sich über die Zeit eigenständig verbessert, um mit ihren Analyse- und Handelsfähigkeiten immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Das Team von Mind of Pepe hat zudem Andeutungen gemacht, dass sich das Projekt zu einem Launchpad für andere KI-Memecoin-Hybriden entwickeln könnte, zu denen er auch selbst gehört.

Die KI-Agenten sind laut CoinGecko eine Multimilliarden-Dollar-Industrie. Ihre Coins kommen derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,45 Mrd. USD. Zu den am höchsten bewerteten Coins zählen FET mit 1,88 Mrd. USD und VIRTUAL mit 748,94 Mio. USD, wobei letzterer seit seinem Start im vergangenen Jahr um 11.116 % gestiegen ist.

Mit seinem vielseitigen Wertversprechen ist Mind of Pepe prädestiniert, um sich in die vordersten Ränge es KI-Agenten-Sektors zu begeben. Daher sind auch vergleichbare Entwicklungen wie bei anderen Coins aus dem Sektor denkbar.

Geprüftes Projekt bietet jetzt schon hohe Staking-Zinsen

Frühe Investoren werden bei Vorverkäufen meistens für den Vertrauensvorschuss mit besseren Konditionen belohnt. Ebenso können sich Interessierte nun noch sehr früh an Mind of Pepe beteiligen und eine großzügige Staking-Rendite von derzeit 432 % erhalten.

Diese wird jedoch dynamisch angepasst und sinkt mit Zunahme der in den Staking-Pool eingezahlten Coins. Auf diese Weise soll für eine nachhaltige Belohnungsstruktur gesorgt werden, welche wiederum höhere Anreize bei einem Rückgang von Stakern bieten und somit wieder leichter neue Investoren überzeugen kann.

Aufgrund des seriösen Geschäftsmodells hat sich das Team von Wall Street Pepe für eine Überprüfung der Smart Contracts von den Sicherheitsunternehmen Coinsult und SolidProof entschieden. Somit können schwerwiegende Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.

So einfach können Sie jetzt Mind of Pepe kaufen

Durch die Aufnahme des Presales von der schnell wachsenden Best Wallet erhalten Investoren nun eine besonders praktische, schnelle, sichere und transparente Möglichkeit, um in Mind of Pepe zu investieren. Dabei ist das Projekt in der im Google Play Store und Apple App Store erhältlichen App Best Wallet unter "Upcoming Tokens" zu finden.

Akzeptiert werden bei dem Vorverkauf die Kryptowährungen Ethereum und Tether sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen. Sollten Sie eine andere Kryptowährung haben, können Sie diese auch praktisch über die Best Wallet umtauschen und dann an dem Presale teilnehmen. Zudem werden Echtzeitmarktberichte, erweitere Portfolio-Features, Token-Screener und mehr geboten.

Mind of Pepe zielt darauf ab, mit seinen einzigartigen KI-Fähigkeiten und robusten Grundlagen die Memecoins neu zu definieren und ein bedeutendes Wachstum zu entfalten. Noch können Sie sich dem Projekt zu Beginn anschließen und sich über das Staking das volle wirtschaftliche Potenzial des KI-Agenten erschließen.

Schnell von den neuesten Updates von Mind of Pepe und seinem Paradigmenwechsel erfahren Sie über X und Telegram.

