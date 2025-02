NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe Pläne zur Beschleunigung seiner Produkt-Transformation bekannt gegeben sowie seine Finanzprognose bekräftigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Ankündigungen ein positiver Schritt, um die notwendigen Investitionen in die Antriebsstrategie zu tätigen. Das werde es Porsche ermöglichen, in den nächsten 24 Monaten wieder auf Wachstumskurs zu kommen./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 20:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 20:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113