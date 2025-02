Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -Arab Palestinian Investment Company (https://apic.ps/)berief seine außerordentliche Generalversammlung am Donnerstag, den 6. Februar 2025, in Ramallah, Palästina, ein. Den Vorsitz der Sitzung führte der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer Tarek Aggad (https://apic.ps/2021/09/08/mr-tarek-omar-aggad-chairman-and-chief-executive-officer/) und es nahmen Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens, Vertreter des Wirtschaftsministeriums, der palästinensischen Kapitalmarktbehörde, der Rechtsberater des Unternehmens und viele seiner Aktionäre an der Sitzung teil.In ihrer Sitzung bestätigte die Generalversammlung den Beschluss des Verwaltungsrats, das genehmigte Kapital des Unternehmens um 35 Mio. USD von 125 Mio. USD auf 160 Mio. USD zu erhöhen. Die Generalversammlung genehmigte und bestätigte außerdem den Beschluss des Verwaltungsrats, das gezeichnete Kapital des Unternehmens um 30 Mio. USD durch ein sekundäres öffentliches Angebot an die zum Zeitpunkt der außerordentlichen Generalversammlung eingetragenen Aktionäre des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von einem US-Dollar pro Aktie zu erhöhen, was dem Nennwert jeder Aktie entspricht.In seinen Ausführungen erläuterte Aggad, dass die Kapitalerhöhung darauf abzielt, die finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken, die Bilanz zu festigen und die Fähigkeit des Unternehmens zu erweitern, neue Unternehmen zu gründen, das Wachstum der Tochtergesellschaften zu beschleunigen, den Cashflow zu stabilisieren sowie finanzielle Verpflichtungen mit größerer Widerstandsfähigkeit zu erfüllen.Informationen zu APICAPIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak sowie der Türkei: Siniora Food Industries Company (http://www.siniorafood.com/); Unipal General Trading Company (http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps/); Medical Supplies and Services Company (http://www.msspal.com/); National Aluminum and Profiles Company (NAPCO (http://www.napco.ps/)); Reema Hygienic Paper Company (http://www.reema.ps/); Sky Advertising and Promotion Company (http://www.sky.ps/); Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company, die durch ihre Tochtergesellschaften über mehr als 3200 Beschäftigte verfügt. Weitere Informationen finden Sie auf www.apic.ps (https://apic.ps/)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2614532/APIC.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/640722/5154803/APIC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-generalversammlung-der-arab-palestinian-investment-company-genehmigt-die-erhohung-des-gezeichneten-kapitals-der-gesellschaft-um-30-mio-usd-durch-ein-zweites-offentliches-angebot-an-ihre-aktionare-302370752.htmlPressekontakt:Fida Musleh/Azar,Arab Palestinian Investment Company (APIC),Investor Relations & Corporate Communication Manager,Tel: +970 2 297 7040,Mobil: +970 569 400 449,E-Mail: fida@apic.com.joOriginal-Content von: Arab Palestinian Investment Company (APIC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120611/5965847