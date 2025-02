Um künftiges Wachstum zu ermöglichen,gab Mary Kay Inc. das legendäre Unternehmen für Beauty und Entrepreneurship heute die Ernennung von Dr. Lucy Gildea zur Chief Brand and Scientific Officer bekannt.

Mary Kay Inc. Names Dr. Lucy Gildea Chief Brand and Scientific Officer. Gildea and her freshly designed cross-functional team will pioneer a new operating model to power up Mary Kay's global brand and science aiming for growth and customer loyalty in over 40 markets. (Photo: Mary Kay Inc.)

Gildea und ihr neu aufgestelltes, bereichsübergreifendes Team werden ein neues Betriebsmodell entwickeln, um die globale Marke und Forschung von Mary Kay voranzutreiben und das Wachstum und die Kundenbindung in über 40 Märkten zu fördern. In ihrer erweiterten Funktion wird Gildea eine starke Markenidentität, ein überzeugendes Markenimage und eine einheitliche Strategie für alle Plattformen und Regionen entwickeln, gestützt auf ein schlagkräftiges Produktportfolio, das dem kontinuierlichen Wandel der Verbraucherbedürfnisse gerecht wird. Zusammen mit ihrem Team wird sie die Marke durch Interaktionsstrategien aktivieren, die das Potenzial einer neuen Generation von Unternehmern und eine stimmige Markenstory nutzen, um die Herzen und Köpfe der Verbraucher zu gewinnen.

"Mit ihrer Expertise in den Bereichen Forschung und Schönheitsinnovationen und ihrem kundenorientierten Ansatz wird Lucy einen strategischen Bereich unserer Transformation in die Zukunft führen. Die neue globale Marken- und Forschungsorganisation wird zu unserem gemeinsamen Erfolg beitragen, indem sie unseren Independent Beauty Consultants ermöglicht, ihren Kundinnen ein transformierendes Markenerlebnis zu bieten und als persönliche Schönheitsberaterinnen erfolgreich zu sein. Dies bekräftigt das einzigartige Wertversprechen des Direktvertriebs", erklärt Ryan Rogers, Chief Executive Officer bei Mary Kay und Enkel von Mary Kay Ash.

Seit Gildea im Jahr 2017 zu Mary Kay wechselte, konzentriert sie sich auf die Modernisierung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch Produktinnovationen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Zuvor war Gildea 15 Jahre lang bei Procter Gamble tätig und arbeitete vorwiegend in den Bereichen Schönheitstechnologie und Entwicklung von Schönheits- und Hautpflegeprodukten. Zudem hatte sie verschiedene leitende Positionen inne, darunter die Führung von Entwicklungsteams für vorgelagerte Technologie und Messwissenschaften in den Bereichen Gesundheitswesen, Kosmetik und Körperpflege. Während ihrer Tätigkeit bei P&G lebte Gildea in Singapur und sammelte Erfahrungen auf internationalen Märkten.

"Entstanden ist Mary Kay aus dem Traum, das Leben von Frauen durch ein Produktportfolio zu bereichern, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Die Integration von Marke und Wissenschaft ist meiner Überzeugung nach das Erfolgsrezept, um weltweite Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen und unseren Erfolg langfristig zu sichern. Ich freue mich darauf, die Synergien unserer Teams zu maximieren, um unsere Independent Beauty Consultants zu motivieren und eine neue Generation von Verbrauchern für unsere Marke zu begeistern", erklärt Dr. Lucy Gildea, Chief Brand and Scientific Officer bei Mary Kay.

Gildea erwarb einen Ph.D. in Zell- und Molekularbiologie, Immunologie und Infektionskrankheiten am College of Medicine der University of Cincinnati und ein Postdoc-Forschungsstipendium in Immunologie im Zuge einer gemeinsamen Berufung mit dem Cincinnati Children's Hospital und der Abteilung für Immunologie der University of Cincinnati. Am Georgetown College in Georgetown, US-Bundesstaat Kentucky, erlangte sie außerdem einen Bachelor of Science in Biologie.

Gildea ist leidenschaftliche Förderin von Frauen und Mädchen in den MINT-Fächern. Sie ist Board-Mitglied der Baylor Scott White Dallas Foundation und Board Advisor des Baylor Scott White Charles A. Sammons Cancer Center.

Mit dieser Personalentscheidung von Ryan Rogers wird das Vermächtnis von Mary Kay Ash gewürdigt, Frauen zu stärken. Bei Mary Kay stellen Frauen 63 des FuE-Teams, 54 des Führungsteams und 63 der weltweiten Belegschaft.1

Wichtige Fakten

Im Jahr 2023 und erneut im Jahr 2024 wurde Mary Kay von Euromonitor International zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und Farbkosmetik ernannt. 2

Mary Kay hält mehr als 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns in ihrem weltweiten Portfolio.3

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas die Kosmetikmarke ihrer Träume mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Der einstige Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen unabhängiger Schönheitsberaterinnen in mehr als 40 Märkten entwickelt. Seit mehr als 60 Jahren stärkt Mary Kay Frauen durch Bildung, Mentoring, Fürsprache und Innovation, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Kosmetikbranche und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay engagiert sich für den Erhalt unseres Planeten für zukünftige Generationen, den Schutz von Frauen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und die Förderung von Jugendlichen, damit sie ihre Träume verwirklichen können. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

_______________________

1 Quelle: Women Representation and Leadership at Mary Kay (Mai 2024)

2 Quelle: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2024 Edition, Warenwert zum RSP, Daten von 2023

3 Stand: 2023

