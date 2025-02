Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 6 février/February 2025) - The common shares of Rio Grande Resources Ltd. have been approved for listing on the CSE. Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Rio Grande is a burgeoning mineral exploration company focused on unlocking the high-grade gold and silver potential within its 3,000-acre drill-ready property in the Black Range of Sierra County, New Mexico. The company holds 100% interest in the Winston project group, which includes the 2 patented historic Ivanhoe & Emporia Claims, and Little Granite mines, all known for their past production of high-grade precious metals. Rio Grande Resources is led by a team of experienced professionals with expertise in mineral exploration and development, who are targeting large-scale precious metal discoveries within the property's well-documented low-sulfidation epithermal setting.

_________________________________

Les actions ordinaires de Rio Grande Resources Ltd. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Rio Grande est une société d'exploration minière en plein essor qui se concentre sur l'exploitation du potentiel d'or et d'argent à haute teneur de sa propriété de 3 000 acres prête à être forée dans la Black Range du comté de Sierra, au Nouveau-Mexique. La société détient une participation de 100 % dans le groupe de projets Winston, qui comprend les 2 claims historiques brevetés Ivanhoe & Emporia et les mines Little Granite, toutes connues pour leur production passée de métaux précieux à haute teneur. Rio Grande Resources est dirigée par une équipe de professionnels expérimentés possédant une expertise en exploration et en développement miniers, qui ciblent des découvertes de métaux précieux à grande échelle dans le cadre épithermal à faible sulfuration bien documenté de la propriété.

Issuer/Émetteur : Rio Grande Resources Ltd. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : RGR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 25 827 349 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 10 669 736 CSE Sector/Catégorie : Mining/Minier CUSIP : 76711R 10 0 ISIN : CA 76711R 10 0 1 Boardlot/Quotité : 100 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 7 FEB 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)