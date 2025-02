DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Auf die von Autokäufern mit größter Spannung erwartete Produktion des künftigen 20.000-Euro-Stromers der Wolfsburger Hauptmarke Volkswagen dürfen sich die Beschäftigten eines europäischen Standorts freuen, der dafür bisher kaum gehandelt worden war. Wie Business Insider nun aus gut informierten VW-Kreisen erfuhr, könnte die für 2027 geplante Fertigung des ID.1 im portugiesischen Palmela erfolgen. Auf diese Fabrik, bekannt unter der Firmierung Volkswagen Autoeuropa Lda., hatte der VW-Konzern in den vergangenen Jahren vor allem als Produktionsstätte für die kompakten VW-Modelle T-Roc und T-Roc R gesetzt. (Business Insider)

OPENAI - Der US-Tech-Konzern OpenAI forciert seine Expansion in der deutschen Wirtschaft. Wie das Handelsblatt vorab erfuhr, expandiert der ChatGPT-Entwickler in Deutschland und eröffnet 2025 sein erstes Büro im für das Unternehmen wichtigsten Markt Europas. Die Niederlassung soll in München entstehen. "Deutschland hat sich zu einem weltweiten Vorreiter bei der Einführung von KI entwickelt", sagte OpenAI-Chef Sam Altman dem Handelsblatt. "Von der Fertigung über den Einzelhandel bis hin zu Startups: Deutsche Unternehmen, die unsere KI nutzen, verzeichnen bereits erhebliche Produktivitäts- und Innovationssteigerungen." (Handelsblatt)

NISSAN - Der japanische Autokonzern Nissan sucht nach dem Ende der Fusionsgespräche mit Honda einen neuen Partner. Dieser werde auch außerhalb der Automobilindustrie gesucht, berichtet die Financial Times. Einige Board-Mitglieder sind demnach offen für eine Partnerschaft mit dem taiwanischen iPhone-Auftragsfertiger Foxconn. Nissan-CEO Makoto Uchida habe seinen Amtskollegen bei Honda, Toshi-hiro Mibe, am Donnerstag darüber informiert, dass die Fusionsverhandlungen abgebrochen werden. (Financial Times)

