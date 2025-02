Sake-Ausfuhrleistung im Jahr 2024

Die Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) hat die Sake-Exportdaten für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Gesamtexportwert erreichte 43,5 Milliarden JPY, was einem Anstieg von 6 gegenüber dem Vorjahr entspricht. 3,45 Millionen Kisten (9L-Äquivalent) wurden in die Rekordzahl von 80 Ländern versandt. Seit 2020 ist der Exportwert um das 1,8-Fache gestiegen, der durchschnittliche Stückpreis um das 1,3-Fache und die Zahl der Exportziele um 19. Die Märkte für Premium-Sake haben in den letzten fünf Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnet.

Regional gesehen machte Asien 61 des gesamten Exportwertes aus, verzeichnete jedoch einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Südkorea verzeichnete jedoch ein bemerkenswertes Wachstum von 29 %, während Thailand und Malaysia ebenfalls gute Ergebnisse erzielten. In Nordamerika wurde ein Anstieg von 27 verzeichnet, der vor allem auf die Einführung von Fine Dining zurückzuführen ist. Westeuropa wuchs im Jahresvergleich um 18 und hat sich in fünf Jahren aufgrund von Kooperationen mit der Weinindustrie um das 2,5-Fache vergrößert. Insbesondere das Vereinigte Königreich und Frankreich haben sich etwa verdreifacht bzw. um das 2,6-Fache erhöht.

Die wichtigsten Initiativen im Jahr 2024 und der Ausblick von JSS

Um das weltweite Bewusstsein für Sake zu stärken, hat JSS die Partnerschaften mit der Association de la Sommellerie Internationale (ASI) und der Union de la Sommellerie Française (UDSF) ausgebaut. Im Jahr 2024 veranstaltete JSS eine Meisterklasse beim ASI Boot Camp in Spanien, um junge Sommeliers in Sachen Sake auszubilden. Darüber hinaus nahm die JSS an internationalen Messen teil, darunter ProWein, ProWine São Paulo und Warsaw Wine Experience, um die Vertriebskanäle zu erweitern.

Ein wichtiger Meilenstein war 2024 die Aufnahme von Sake in die Serviceaufgabe des Finales beim ASI-Wettbewerb "Bester Sommelier Europas, Afrikas und des Nahen Ostens 2024", wodurch seine Anerkennung unter Sommeliers gefördert wurde. Darüber hinaus hat die Aufnahme des "Traditionellen Wissens und der Fertigkeiten der Sake-Herstellung mit Koji-Schimmel in Japan" in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO im Dezember 2024 die weltweite Präsenz von Sake gestärkt. Im Jahr 2025 strebt die JSS eine beschleunigte Expansion nach Lateinamerika, Osteuropa und Südostasien an, um das Exportwachstum weiter voranzutreiben.

