Reinach (pta/07.02.2025/07:00) - Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot (das "Angebot") der Constantia Flexibles GmbH ("Constantia") für alle im Publikumsbesitz befindlichen Aktien der Aluflexpack AG ("AFP") hat die ausserordentliche Generalversammlung der AFP am 4. Februar 2025 allen Anträgen des AFP-Verwaltungsrats zugestimmt. Insbesondere wurden alle von Constantia als neue Verwaltungsratsmitglieder nominierten Personen gewählt und die Dekotierung der AFP-Aktien von der SIX Swiss Exchange genehmigt, alles vorbehaltlich und mit Wirkung ab dem Vollzug des Angebots.

Darüber hinaus gab Constantia am 7. Februar 2025 die folgenden Ankündigungen im Zusammenhang mit dem Angebot bekannt:

* Constantia verzichtet gemäss Abschnitt A7.1 (Angebotsbedingungen) des Angebotsprospekts auf Bedingung (b) (Wettbewerbsrechtliche Freigaben und andere Bewilligungen) des Angebots * Das Angebot unterliegt weiterhin den Angebotsbedingungen (c) (Keine Untersagung oder Verbot), (f) (Keine nachteiligen Beschlüsse der Generalversammlung der Zielgesellschaft) und (g) (Kein Erwerb und keine Veräusserung wesentlicher Vermögenswerte und keine Aufnahme oder Rückzahlung wesentlicher Fremdkapitalbeträge) gemäss Abschnitt A7.1 (Angebotsbedingungen) des Angebotsprospekts. Alle anderen Bedingungen des Angebots sind erfüllt oder wurden aufgehoben. * Gemäss den Bedingungen des Angebots beträgt der endgültige Angebotspreis im Rahmen des Angebots CHF 16.00, was CHF 1 über dem Basispreis von CHF 15.00 liegt. * Constantia wird eine weitere Ankündigung veröffentlichen, sobald das Datum der Abwicklung des Angebots endgültig festgelegt ist.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, den USA und Tunesien. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 30. Juni 2024 auf 1'604 Mitarbeiter.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Erfolge dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, was bedeutet, dass die effektiven Ergebnisse aufgrund diverser Faktoren erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtenten Aussagen abweichen können. Aluflexpack AG ist nicht verpflichtet, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

