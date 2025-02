Der DAX hat am Donnerstag einmal mehr ordentlich Gas gegeben und im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch bei 21.921,02 Punkten markieren können. Aus dem Handel ging er knapp darunter mit einem Tagesplus von 1,5 Prozent auf 21.902,42 Zählern. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche wird der DAX kaum verändert erwartet. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten dürften sich Investoren zunächst zurückhaltend zeigen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen bei 21.894 Punkten.Im Blickfeld ...

