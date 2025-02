EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen



07.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 7. Februar 2025



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 71.750 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,78 % gegenüber dem Vormonat (+41,05 % ggü. Januar 2024).

Januar 2025 Dezember 2024 Januar 2024 Orders gesamt 71.750 58.438 50.867 Wertpapier-Orders 66.345 54.548 47.017 Future-Kontrakte 10.383 7.379 9.921



Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 165,97 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 22,57 % gegenüber dem Vormonat (+27,64 % ggü. Januar 2024). Per 31.01.2025 wurden bei der sino AG 287 Depots betreut (+1,41 % ggü. Vormonat).



Die Handelsaktivität der sino Kunden im Januar war gut.



Die Umsätze an der LS-X, dem Börsensegment, an dem auch die Kunden der Trade Republic handeln, sind außerordentlich angestiegen und gegenüber dem Vorjahr, laut im Internet verfügbaren Daten, sogar um rund 250 % gestiegen. Der Januar 2025 war damit an der LS-X der mit Abstand beste Monat überhaupt mit der handelsstärksten Woche und dem umsatzstärksten Tag jemals. Die sino ist wirtschaftlich mit 2,3 % an der Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) beteiligt.





07.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com