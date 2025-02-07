ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 07
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
24,730,254.0000
3.8818 USD
IE00BLRPQH09
06 February 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,528,519.0000
8.8445 USD
IE00BJXRZJ40
06 February 2025
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
1,224,930.0000
4.5441 USD
IE00BLRPRQ96
06 February 2025
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 105 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 105 UCITS ETF
14,577,299.0000
4.7097 USD
IE00BLRPRR05
06 February 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
256,771.0000
5.7692 USD
IE000RMSPY39
06 February 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
2,381,647.0000
4.9091 USD
IE000PY7F8J9
06 February 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
17,879,403.0000
4.8935 USD
IE000QUCVEN9
06 February 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
6,271,405.0000
6.4393 USD
IE000GA3D489
06 February 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
6,610,596.0000
7.8611 USD
IE0009A512E4
06 February 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
1,350,000.0000
5.0960 USD
IE000O5M6XO1
06 February 2025